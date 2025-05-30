新戲速遞：外語片主導《史迪仔》合家歡電影、康城競賽喜劇《腓尼基大作戰》、三級恐怖片《還魂》

5月尾的新戲速遞，全是外語片的世界，要等待到下星期六月初，才會有黃秋生、蘇玉華和歐鎮灝主演的《不赦之罪》。而這星期的外語片，其中兩套《史迪仔》和《腓尼基大作戰》同是輕鬆搞笑，《史迪仔》適合一家大細觀看，而《腓尼基大作戰》的黑色幽默令你會心微笑。

1.《史迪仔》

迪士尼卡通人物之一史迪仔，一向甚受歡迎，今次卡通片走上大銀幕《史迪仔》（Lilo & Stitch》變成真人版風靡全球，而且全球票房大賣。史迪仔在家中破壞力驚人，還打贏湯告魯斯！在美國一上畫已立即撼贏同期上映的《職業特工隊：最終清算》奪得全球週末開畫票房第一位。

今次真人版《史迪仔》，跟卡通片內容九成相近，牠由外太空逃避追捕來到地球，遇上了地球人朋友而學懂了愛和家人的重要。電影公司配合其搗蛋破壞的性格，把牠放入真實世界，玩轉全球包括韓國、中國及香港的電影海報，好像中國版海報就有史迪仔到成都探熊貓、重慶食麻辣火鍋、沈陽按摩中心梳乎；韓版海報是史迪仔穿著韓服、探訪古裝劇廠景；而香港版海報就找到了熟悉的電車背景。

2.《腓尼基大作戰》

入圍第78屆康城影展競賽電影的《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme），是鬼才導演Wes Anderson新作品，跟他以往的作品一樣，今次仍然巨星雲集，有影帝班尼斯奧狄多路、米亞薛爾波頓（Mia Threapleton）、米高施拿（Michael Cera）演出，同時匯聚了其他愛將班底，如裏茲阿邁德（Riz Ahmed）、湯漢斯（Tom Hanks）等。

電影中，依然見到Wes Anderson的獨特表達方法和色調呈現故事的手法，五十年代神秘工業巨頭Zsa-Zsa經歷多次暗殺與意外事故後，仍堅持完成一項歷時數十年的龐大基礎建設計畫，開發一片被忽視的資源土地。為了確保計畫傳承，他邀請素未謀面的年輕修女加入，培養她成為繼承人，並展開段段動人而詼諧的父女歷險之旅。

3.《還魂》

雙胞胎導演丹尼菲利普（Danny Philippou）與米高菲利普（Michael Philippou）憑《手靈》驚艷全球出道，有近億美元票房成績。今次再度聯手合作新電影《還魂》（Bring Her Back），以其獨特風格，捉緊觀眾心理而製作出多幕令人難以忘記的場景。

新作《還魂》列為三級電影，故事發生在偏僻郊區家庭，靈感來自一個非常溫柔無害的經歷，導演菲利普兄弟的朋友有一個失明的妹妹，有次因為家中突發事情，妹妹想自己能獨立乘搭巴士卻被家人反對。二人把妹妹想獨立的故事，加進電影中的弱視妹妹琶琶身上。哥哥安迪和妹妹琶琶被寄養在偏僻郊區家庭，由輔導員養母蘿拉（莎莉賀堅絲（Sally Hawkins飾）照顧，兄妹跟孤兒但舉止怪異的少年奧利同住，更慢慢地揭開養母背後的秘密和發現自己陷入危險境地。