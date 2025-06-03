十大中文金曲2025：馮允謙奪5獎成大贏家、Gin Lee奪「最優秀流行女歌手」｜附得獎名單

由香港電台舉辦《第46屆十大中文金曲音樂頒獎禮》昨晚（2日）於紅館舉行，近年愈來愈少當紅的歌手出席撐場，變成新生代歌手的天下。馮允謙奪5獎成為大贏家，而去年成績理想，橫掃各頒獎禮的女歌手李幸倪（Gin Lee）就奪得「最優秀流行女歌手」大獎，成為大滿貫。

在昨晚的頒獎禮上，近年樂壇頒獎禮「常客」的鄭欣宜、張敬軒等人都紛紛缺席，變成新生代歌手的天下，李幸倪（Gin Lee）大滿貫橫掃各個頒獎禮，繼奪得新城「勁爆女歌手」金獎、「叱咤樂壇女歌手」金獎後，再於港台頒獎禮奪得「最優秀流行女歌手」。

2012年入行的馮允謙，近年有很多受歡迎歌曲作品，成為港台頒獎禮上的大贏家，昨晚勇奪5個獎項，甚至憑歌曲《會再見的》奪得「全球華人至尊金曲獎」，而龔慈恩女兒林愷鈴除了演戲之外，去年開始加入香港樂壇，並獲得「最有前途新人獎 」金獎。

《第46屆十大中文金曲音樂頒獎禮》得獎名單：

十大中文金曲獎：

1.《黑玻璃》洪嘉豪

2.《神愛世人》鄧小巧

3.《Talk To Me》 曾比特

4.《數到十》Lolly Talk

5.《多謝你自己》 Dear Jane

6.《慢性分手》雲浩影

7.《三生有幸》周殷廷

8.《會再見的》馮允謙

9.《可惜我們沒有》 李幸倪

10.《說謊者》MC 張天賦

優秀流行歌手大獎：

洪嘉豪、曾比特、雲浩影、江海迦（AGA）、林智樂、泳兒、吳業坤、馮允謙、李幸倪、MC 張天賦

優秀流行華語歌曲獎：

《遇上你之前的我》 Gareth.T

最佳進步獎：

金：力臻

銀：黃淑蔓

銅：張馳豪

CASH最佳創作歌手獎：

金：馮允謙

銀：Howie@Dear Jane

銅：林奕匡

最有前途新人獎

金：林愷鈴

銀：VIVA

銅：ROVER

優異獎：林芊瑩、曾傲棐、李凱翹

最佳樂隊／組合獎

金：Dear Jane

銀：Lolly Talk

銅：Beanies

最佳中文唱片獎：

男歌手：馮允謙《EMO》

女歌手：雲浩影 《INTRODUCTION to PAIN》

樂隊／組合： P1X3L《P1X3L》

最優秀流行男歌手大獎：

MC 張天賦

最優秀流行女歌手大獎：

李幸倪

全球華人至尊金曲獎：

《會再見的》馮允謙