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04/06/2025

許冠文獲頒榮譽博士，對香港電影有信心，倡創新題材，計劃新劇本探討人生

#娛樂新聞 #影視娛樂 #許冦文 #香港電影 #鄭秀文 #黃子華 #博士 #香港恒生大學
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Text: wong lin lin rachel

　　82歲的影壇巨星許冠文獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他在相關專業領域的卓越成就，昨日（3日）在大學校園舉行頒授典禮。他為電影圈作出貢獻數十年，拍過不少電影帶給香港人歡樂，現時他仍想創作有關探討人生的電影。而且他對香港電影充滿信心，以「煮餐好餸」作比喻，勉勵同行要拍攝創新題材電影，必定能再次吸引觀眾入場。

 

 

　　這日，許冠文和太太、兒子及3位孫仔女一同出席「第五屆榮譽博士學位頒授典禮」，他獲頒授榮譽社會科學博士，他形容現階段是人生中最燦爛的時候。在電影《破‧地獄》中，許冠文飾演「Hello文」再度受大家歡迎，在頒授禮上，當教授宣讀讚詞提及角色名字，現場嘉賓也大笑。

 

 

　　香港電影業現處於瓶頸困境，但許冠文對行業的未來充滿信心：「香港電影充滿希望，係得嘅，我見到好多年輕一輩電影人，有讀過電影，佢哋諗嘅嘢同拍嘅嘢，電影角度都深啲。呢一行嘅未來，我哋自己要尋求新嘅方向，今年我哋有兩部電影過億票房，即是代表觀眾話你哋知，我哋唔係唔睇，我哋係揸住錢，等你哋有料。所以啱睇嘅戲全部過億票房，我哋一係唔食，食就要食餐好，唔該你煮餐好嘅。咁多戲院關門，都只係效果，暫時啲人等緊食好嘢。」

 

　　許冠文觀察到觀眾愛新鮮題材，覺得未來拍戲要嘗試新方向：「我嘅夢就係諗點樣煮餐好嘅畀大家，同埋希望全世界都睇香港電影。」《破‧地獄》中好拍檔黃子華將會跟鄭秀文拍攝愛情喜劇，他笑言愛情戲不適合自己，受《破‧地獄》啟發，希望能拍攝一套有關探討人生的電影。

 

 

　　在60年代尾，為籌學費入行工作的許冠文，拍過不少受歡迎電視節目及電影，曾是電影票房保證，於1974-1981年間，許氏兄弟們拍《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《半斤八兩》、《賣身契》、《摩登保鑣》，連續五次成為年度票房冠軍，並三度刷新香港開埠票房最高紀錄。近年他跟黃子華領銜主演的《破．地獄》創下香港歷史上票房最高的亞洲電影紀錄。同時，他分別在第13屆烏甸尼遠東電影節榮獲金桑樹終身成就獎，及第40屆香港電影金像獎終身成就獎。

 

 

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