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06/06/2025

6月新戲速遞：黃秋生《不赦之罪》愛恨糾纏、成龍《功夫夢：傳奇少年》夠熱血、《芭蕾殺姬》激烈打鬥場面

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Text: wong lin lin rachel

　　剛剛踏入6月，天氣悶熱，入戲院一邊歎冷氣一邊睇好戲是一個消暑好選擇。這個星期有多套猛片出爐，由影帝黃秋生與新晉演員歐鎮灝主演的《不赦之罪》，題材關於怨恨能否用愛化解。早前，歐鎮灝為了宣傳，背著十字架赤腳於鬧巿「巡遊」。以及由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演新戲《殺神JohnWick之芭蕾殺姬》，他拖住女友在美國出席首映放閃，為電影造勢。

 

1.《不赦之罪》

 

 

　　由黃秋生、蘇玉華、歐鎮灝領銜主演，新導演林善、譚善揚聯合執導的《不赦之罪》，是首季「總會拍電影」計劃勝出之作品。電影聚焦宗教議題，探討寬恕、善惡與人性。在「愛你的仇敵，因愛能勝過仇恨。」 的說話裡，能做到幾多，有多少人能行出所信？

 

　　故事講述，梁牧師（黃秋生 飾）的女兒被強姦後自殺了。數年後，強暴女兒的少年犯阿樂（歐鎮灝 飾）刑滿出獄，還加入了教會。梁牧師該為信仰而寬恕，還是為愛狠報復？

 

2.《殺神JohnWick之芭蕾殺姬》（Ballerina）

 

 

　　由奇洛李維斯（Keanu Reeves）、安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）主演的新戲《殺神JohnWick之芭蕾殺姬》（Ballerina）日前在美國舉行首映禮，60歲的男神奇洛李維斯拖著藝術家女友Alexandra Grant現身放閃，為電影造勢，女友無名指上還戴著鑽戒，但就不肯回應是否已婚。

 

　　電影同樣跟主角一樣精彩，故事背景在《殺神John Wick 3》（John Wick 3: Parabellum）期間，女主角安娜迪艾瑪絲為了復仇，加入實際是殺手家族的芭蕾舞團，接受了多項艱苦的殺戮培訓，從而踏上女殺神之血路。電影宣傳片內見到女主角多場激烈打鬥場面，故事情節相當緊張。

 

3.《功夫夢：傳奇少年》

 

 

　　由成龍與賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）主演的《功夫夢：傳奇少年》，延續《功夫夢》經典，導演莊拿芬安威士杜（Jonathan Entwistle）推出電影續集，兩位主角回歸，攜手將功夫神童送上冠軍之路！

 

　　這套電影集合空手道及功夫，導演刻意把它們融合，復刻成龍以往功夫電影的精髓，包括它們的剪接、幽默、感情和肢體動作。《功夫夢：傳奇少年》回到原版電影、80年代經典《龍威小子》世界觀中，是系列中第6齣電影，故事背景設定在《眼鏡蛇道館》第6季的3年後，25歲主角王班（Ben Wang），在6歲時已移民到美國，成龍與Ralph Macchio 飾演該神童的導師。講述華人移民青年在當地受霸凌，接受空手道與功夫訓練自強的故事。

 

 

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