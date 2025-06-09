翁倩玉75歲肌膚保養秘訣：分享護理獨門方法，YouTube頻道教做氣功養生

憑著唱日本電視劇《阿信的故事》主題曲《阿信》，而廣為香港人認識的翁倩玉，8月將會來港舉行演唱會，日前舉行記者會兼在無綫節目《萬眾同心公益金》表演。75歲的她風采依然，仍然保持雍容華貴和優雅，她的養生之道，並非刻意食補品，反而簡簡單單的方法，卻達至理想效果，真令人意想不到。

翁倩玉再度在香港露面為演唱會進行宣傳，保養得宜的她，仍然保持美艷和氣質。年屆75歲心態開朗，做人的宗旨是「事事對人好，為善最愉快，健康活到老」。

生活日常都十分簡單，翁倩玉強調要睡得飽，爭取每天也有充足的睡眠，並且堅持每天走路約40分鐘。她從21歲開始學氣功，逢初一、十五，或者節氣轉換，便會練氣功調節身體。若要工作，演出前會在後台打坐，做一個簡單冥想使思維清晰。早年，翁倩玉拍戲時拍騎馬戲份，卻意外拉傷肌肉，之後她開始接觸Pilates（普拉提），透過練習訓練肌肉，伸展身體改善情況。

在飲食上，翁倩玉並沒有改變飲食習慣，她曾因為信仰，以及為母親身體健康祈願，所以40年前已經戒吃牛肉。她並不會大吃大喝，每餐也只是七分飽。今次來港，她則把握機會再次吃香港美食，而且在日本家中，冰箱藏了許多台灣食物，如燒餅、貢丸等等，想吃隨時可以煮來吃。

護膚反而是翁倩玉最堅持的一件事，她每晚都會認真徹底洗臉，她表示：「洗臉的時候，會用清潔用品搓成泡沫，愈細小愈好，然後抹在臉上，還要跟自己的臉說『謝謝你，給我美好的一天，讓我很高興』，要用手指跟皮膚接觸，跟它道謝，同時感謝身體，令身體和內臟也高興，就能維持青春。」就連洗臉時用水的溫度也很講究，堅持水溫約在34度左右。

最後，翁倩玉還有一個養生秘訣，就是活到幾多歲，還要保持對人生的好奇，對新的事情要感到興趣，不斷嘗試去了解和探索，有可能會找到新的機遇，更能令自己眼界大開，發展更多潛能。所以到今時今日亦不言休，早年開設YouTube頻道及社交平台，與時並進，跟世界接軌。