李琳琳年初患肺炎險喪命，自嘲非小鳥依人畀姜大衛99分，後事從簡與丈夫骨灰歸土植樹

「千年修來同枕眠」！李琳琳與丈夫姜大衛（John哥）結婚51年，恩愛之情有增無減，連旁人也能感覺到他們的甜蜜。她自言性格並非小鳥依人，卻得到對方長期的愛護。患大腸癌時，John哥暫停工作悉心照料；小事如琳琳姐出席飯局，現場冷氣大感寒冷，他會突然離席回家拿披肩給太太，照顧得無微不至。在她心目中，John哥應是完美丈夫吧？琳琳姐心軟卻口硬：「好難畀人100分喎！99分啦！」嘴角卻流露出幸福的笑容。

琳琳姐在人生中的「最佳拍檔」必然是她的丈夫John哥，早前二人剛金婚紀念，恩愛程度有增無減，John哥愛惜太太有如捧在手上的明珠，珍而重之，時常在社交平台貼出夫妻二人的合照，高調放閃。琳琳姐今年入圍金像獎最佳女配角獎，重投工作的她，早前接受本網訪問，大談夫妻間的感情。

自言不是小鳥依人的琳琳姐，亦表示John哥是大男人，二人感情同普通情侶一樣，也會經歷風浪，他們試過有一個月沒有交談，感情結冰，全因不懂花言巧語：「佢都大男人，唔會對住我甜言蜜語，但佢好多時候做嘅嘢好窩心，好sweet嘅。不過你叫我舉例子，我又唔係好記得喎……哈哈。」

John哥外表似不解溫柔，其實做事非常細心，2011年琳琳姐患了大腸癌，John哥停工照料太太。在生活上大小時照顧周到，小事如出席飯局，琳琳姐穿衣單薄，只是簡單透露有點冷，John哥便突然在飯宴上「消失」，原來他二話不說便回家拿披肩再折返食店，琳琳姐聽到這件事，笑得開懷地說：「哈哈哈……點解你記得，反而我唔記得？真係年紀大咗冇記性。夫妻之道，我諗生活咗咁多年，大家都識得忍讓同埋點樣相處，肉麻啲講句，係心有靈犀吧！」

John哥曾接受訪問，公開跟琳琳姐情定下世，李琳琳笑謂：「我有聽過訪問，但佢話要同我對調身分，佢做李琳琳，我做姜大衛，我諗佢係想報仇咁報囉！哈哈哈……做我而家嘅角色幾幸福，佢真係好讓我同埋錫我。」相信John哥在她心目中，會是完美得有100分吧？但她卻口硬說：「好難畀人100分喎，佢有99分啦！我唔係一個好合格嘅老婆，但佢都算係一個幾合格嘅老公。少咗嗰1 分，因為有時佢講嘢詞不達意，以為講笑，但令人聽完唔舒服，我就會話佢，其實我話佢嘅都係啲芝麻綠豆嘅事。」

已經76歲的琳琳姐步入銀髮族，閒來跟朋友的話題已經變了互相交流保養心得、身體檢查之類，有時少不免提到身後事、似是令人忌諱的話題，原來她和John哥已經跟家人有共識，言語間都流露出無論如何也要走在一起，很浪漫：「我同John哥都有同仔女講，如果我哋『拜拜』，唔使同我哋做任何儀式，領咗（遺體）就去燒，拎去植樹，我唔係幾想落海，因為我唔係好識游水，而且有大樹遮蔭，又可以畀泥土養分。John 哥都話如果我哋拜拜，仔女可以將佢放喺屋企先，等到兩個龕都一齊就拎去植樹啦！」

曾經經歷大病患大腸癌的琳琳姐，她當初沒打算積極治療，自言「煮到嚟就食」。而今年初患肺炎情況嚴重，令人十分擔心，反而她說來輕鬆，但這次終於學懂愛惜身體：「因為之前我患過肺炎，所以只係叫John哥去診所幫我攞啲藥，食完一個療程發現冇好轉，人又愈來愈謝，去睇醫生，醫生要我立即入院，後來佢同姑娘講，話我好曳，如果第二個就已經死咗。哈哈，我真係幾曳嘅。」以往不錫身的她，開始軟化會多吃對身體有益的食物，而且聽醫生勸告減少出街。

入行62年的琳琳姐，拍過無數電影和電視劇，自從跟John哥結婚後，曾有段時間淡出娛樂圈，移居加拿大照顧子女。去年再度投入工作，參與拍攝電影《從今以後》，並在今年角逐金像獎「最佳女配角」。多年來終於得到提名，會否覺得太遲？她謙稱：「而家先獲得提名，證明我以前未夠努力，今次可以入圍，就代表我年長咗，對工作嘅態度亦有改進。我已經有30幾年冇正式喺幕前演出，成日驚自己休息太耐out咗，所以工作嘅時候要特別用心，更加會珍惜做自己喜歡嘅工作。」

回想以往工作，琳琳姐笑謂最初態度不認真：「我第一次做女主角，拍《青春的旋律》梗係好興奮，同班演員一齊跳舞做戲，又係嘻嘻哈哈咁玩，點知有一次，因為我掛住hea，工作人員打緊燈時，我掛住同其他演員傾偈，聽唔到導演叫我，搞到導演拉住我頂帽帶我埋位，喺咁多人面前拉住我，我真係好尷尬。」自這次教訓，琳琳姐學懂在片場專心聽導演講解，而且每次跟演員認真用心鑽研劇本，對得住對手以及觀眾，這樣才是專業。