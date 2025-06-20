6月新戲速遞｜廖子妤《搖籃凡世》瑞士電影節獲獎、譚耀文《拼命三郎》「父子兵」拼搏夠勵志

近來上映的新戲之中，港產片並不算多，這個星期新片速遞中，有兩套本地藝人演出的電影。當中有最近甚少在大銀幕演出的譚耀文，今次有他跟新晉演員林家熙（Locker）「父子兵」拼搏的勵志故事。還有廖子妤及許恩怡演出的《搖籃凡世》，這戲早前在瑞士電影節獲獎，廖子妤的演技獲評審讚揚。而泰國電影《榴心風暴》男主角捲入爭產風波，故事充滿「氣味」。

1.《搖籃凡世》6月19日上映

由張吉安執導、許恩怡及廖子妤主演的的電影《搖籃凡世》，是一部人文關懷和女性議題相關的電影，電影於馬來西亞雪隆一帶取景，故事講述吉隆坡一所24小時營運的棄嬰保護艙，每一位女義工，發揮母性成為挽救初生嬰兒的「搖籃手」，但是她們過往卻同樣承受過性別不公的傷害。

這套電影早前勇奪第39屆瑞士弗里堡國際影節青年評審團大獎，獲評審一致盛讚電影充滿詩意，「淒美感性的敘事風格，引領觀眾探索一段女性掙扎和人文關懷的故事」，同時女主角廖子妤的演出也獲讚許。

2.《拼命三郎》6月21日上映

由陳大利執導，聯同譚耀文、林家熙（Locker）、鄭浩南、應智越（細貓）、姚樂怡等一眾演員主演，電影講述不再風光的江湖老大石三郎，重遇多年沒見的兒子後，意外地東山再起，兒子也受父親的啟發而專注泰拳，兩代「拼命三郎」在艱難的日子中逆流而上！

3.《28年後》6月19日

由奧斯卡最佳導演丹尼波爾（Danny Boyle）執導，2002年上映的小成本製作電影《28日後》（28 Days Later），一改喪屍片格局，電影經過23年，來到系列第3集《28年後》(28 Years Later)，影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）做男主角。一如以往，電影成本並不算高，而且更貫徹首集的粗糙感及寫實味道，全程以iPhone 15 Pro Max電話拍攝。

故事描述自從致命的病毒從化學實驗室流出，經過了28年後，其中一群生還者，生活在一座戒備森嚴單一出入口的離島，但是當他們被迫離開家園深入黑暗的外界時，將發現令感染者和生還者突變的駭人秘密。

4.《器子》6月19日上映

台灣電影《器子》由簡學彬執導、張孝全、李沐、婁峻碩等人主演，講述一位平凡父親張其茂（張孝全飾）因愛女失蹤而墮入絕望深淵。在追查真相的過程中，他發現女兒的失蹤跟一個龐大的器官買賣網絡集團有關。

電影特色以黑、白、紅的視覺效果，張孝全在戲內會滿身血跡，滄桑地在鏡頭前出現，電影的節奏由緩慢、壓抑到最後高壓爆發，令觀眾睇得緊張。

5.《榴心風暴》6月19日上映

由泰國演員羅杰夫主演的影《榴心風暴》，當中他飾演角色「桐康」，一直協助同性伴侶經營榴槤果園。經歷喪偶後，他失去身分，為守護摯愛留下的榴槤園，連番被誤解，甚至爆發一場與伴侶家庭之間的爭產風暴。在過程中，見盡人性黑暗面。

香港有《溏心風暴》，故事家庭背景是海味店，而這套電影則在盛產榴槤的榴槤果園作主要場景，羅杰夫為投入角色，拍攝前了解由種植榴槤到收成的整個流程，他指：「我從一位榴槤農場主人身上，學會如何種植榴槤，練習打理榴槤、剝皮、繁殖等等，凡與榴槤種植有關的技能，我都訓練過了。」羅杰夫笑言他的技能已夠成熟，可以考慮從事種植榴槤的職業。

6.《馴龍記》經已上映

全球影迷引頸期盼的夢工場經典動畫《馴龍記》（How to Train Your Dragon）已經登陸大銀幕，這部史詩級鉅作不僅忠於原著的靈魂，更以突破性的視覺特效、壯闊的維京世界與震撼人心的飛龍場面，重新定義「真人化電影」。

《馴龍記》真人版既保留思噎仔與冇牙仔的動人羈絆，又以實景拍攝讓維京世界更具史詩感。其中飛龍群戲更被比擬為《阿凡達》級別的技術突破，突顯兩位可愛的主要角色。