《侏羅紀世界：重生》生物基因變種 異形恐龍秘密誕生 外表驚嚇參考《星球大戰》怪獸

電影《侏羅紀世界：重生》由施嘉莉祖安遜 （Scarlett Johansson）、馬許沙拉艾利 （Mahershala Ali）、祖拿芬拜利 （Jonathan Bailey）、羅拔費特（Rupert Friend）等人主演，即將在今年暑假檔期上映。今次電影系列來到第7集，在侏羅紀公園秘密研究基地，滿佈各種各類的恐龍族群，原來埋藏一個數十年的震驚秘密，促使另一個新時代誕生。而生物基因變種，其中一種改造異形恐龍。導演形容異形恐龍參考電影《異形》及《星球大戰》中的異獸融合而成。

《侏羅紀世界》（Jurassic World）三部曲成績理想，每集突破十億美元票房，完美落幕三年後，最新篇章《侏羅紀世界：重生》（Jurassic World Rebirth：Rebirth），故事背景是侏羅紀統治事件發生五年後，星球生態環境對恐龍族群變得極不適宜，剩下的僅存在赤道附近，全因那裡氣候與它們曾經繁衍生息的環境相似。在熱帶生物圈裡，陸地、海洋、天空最龐大三種生物的 DNA 中，蘊藏著一種藥物關鍵，能夠為人類帶來神奇的救命功效。

秘密任務專家Zora（施嘉莉祖安遜 飾）受命帶領一支精英團隊奪取這些基因材料，大隊碰上掠食性水生恐龍，逃生期間被困在一處禁島上。這裡曾是侏羅紀公園秘密研究基地，滿佈各種各類的恐龍族群，更隱藏著一個埋沒數十年的震驚秘密，促使另一個新時代誕生。

導演加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）透露基因變種的異形恐龍的設計，是參考以往電影《異形》（Alien）以及《星球大戰》（Star Wars）中的「龍戈獸」，才得出這次暴龍的樣子。

自1993年起，《侏羅紀公園》系列建構出一個恐龍復活、人類冒險的電影宇宙。史提芬史匹堡改編自Michael Crichton小說的開山之作，不僅重新定義商業大片標準、開啟特效新紀元，更打造出全球票房突破60億美元的雙三部曲。如今，《侏羅紀世界：重生》將開啟全新的驚奇篇章。資深製片人Frank Marshall表示：「我們想要一部既延續系列世界觀，又能帶來新鮮感的作品，在『生命自會找到出路』的核心主題下，結合劫盜片的冒險元素與怪獸恐怖片的緊張氣氛。」這次電影有新角色、新場景、新恐龍登場，其中某些掠食者已變得極度危險，最重要《侏羅紀世界：重生》找回了與首集《侏羅紀公園》一脈相承的調子。