黃夏蕙否認靠津貼過活 指子女照顧充分 過渡屋為丈夫潘炳烈申請

94歲的黃夏蕙先前透露，她現居於新田的160呎過渡性房屋，並且靠著每個月4,195元的長者生活津貼（長生津）生活。但事件迎來了轉折，黃夏蕙在21日晚出席《恐怖在線》17周年網聚時否認了相關言論。

黃夏蕙指，丈夫潘炳烈居於美國，由於黃夏蕙自己並不習慣美國生活，留在香港見到朋友會開心很多，因而沒有一同前往美國。丈夫每年都會回港一個月，但由於潘炳烈腿腳行動不便，而自己的住所樓高四樓，不方便丈夫出入，因此丈夫申請了過渡性房屋，且過渡屋就在黃夏蕙住所附近。因為過渡屋已經簽了兩年的合約，潘炳烈簽約後便回到美國，過渡屋只是由黃夏蕙代為交租，未曾有人入住過該過渡屋。

黃夏蕙與潘炳烈的合照。 圖片來源：黃夏蕙@Facebook

黃夏蕙亦指，「靠長生津過活」的相關言論影響了她的心情，事實並非如此，她並沒有領取過「長生津」。多年以來，子女都會照顧她的生活，但相關言論卻令兒女聲譽受損。她指子女雖然事業美滿，生活「大把錢」，幾位子女更從事汽車及製船業，但他們向來生活行事低調。在言論傳出後，她指子女「嬲到唔采我」，更有朋友致電關心她的近況。

圖片來源：黃夏蕙@Facebook

黃夏蕙經紅線女介紹後與胡百全相戀，與胡百全生活期間，無名份之下為對方誕下六名子女，過上闊太生活，每個月都有30萬生活費。而黃夏蕙在1983年與現任丈夫潘炳烈結婚，生活過得相當幸福，相親相愛。儘管黃夏蕙曾嘗試移居美國與潘炳烈生活，但由於不習慣當地生活，加上掛念香港友人，在美國生活兩年後便返港。