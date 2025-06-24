88歲唐佳墮樓離世，雪妮患胰臟癌癡情盼一同離去，事故前計劃辧理遺囑

雪妮丈夫唐佳昨午於佐敦墮樓離世，終年88歲，夫妻二人感情深厚，經常形影不離，據悉雪妮去年發現患有胰臟癌，愛妻的唐佳十分傷心，曾向兒子透露不忍太太長期住醫院，曾盼一同死去。有傳媒指，唐佳原定昨日前往律師樓辦理遺囑事情，可惜未完成事情便去世，令人深感婉惜。

昨午（23日）下，佐敦發生一宗老翁墮樓案，一名男子於高處墮下倒卧於柯士甸道及松山道交界，有指因為墮樓時撞到路邊指示牌，以致身首異處，當場死亡，多個社交平台專頁也拍攝到現場環境。有網民指，事發後網上流傳的照片並沒有打馬賽克摭蓋，已覺得有點「面善」。

後來經發現，墮樓男子為著名武術指導、資深演員雪妮的88歲丈夫唐佳。唐佳與雪妮、兒子同住在柯士甸道一個住宅單位，有指唐佳墮樓時身上並無遺書，據消息指，昨日唐佳打算到律師樓簽遺囑，惟未完成想辦的事情卻已離世。

黃宗澤得知消息後，在社交平台出帖文悼念唐佳，回憶以往拍劇時跟對方的點滴。黃宗澤表示有次工作受傷，唐佳悉心照料，而且更溫柔地稱呼自己做「阿仔」，難忘點滴。得知消息後痛哭痛心，其他演員包括傅嘉莉、汪明荃等人紛紛留言，一同悼念唐佳。

有傳，雪妮去年發現患上胰臟癌，需要長時間住院。唐佳曾傷心向兒子透露，盼與太太一同死去，如今可惜唐佳先走一步。而唐佳這樣離世，外間同時猜測雪妮的身體狀況並不樂觀。家人急忙辦理唐佳後事，暫時並未向外發表。

雪妮於2020年宣布退休，息影後享清福，生活低調，間中跟朋友約會見面，2023年，她出席好友柳青姐生日宴，同場還有譚炳文女兒譚淑瑩，照片內的雪妮精神飽滿，笑容甜美。

而資深武術指導的唐佳原名黃唐，師承袁小田，6、70年代與劉家良同為著名導演張徹的御用武指，三人合作創造不少經典武打片，包括《獨臂刀》系列、《十三太保》、《報仇》等。後來，唐佳多與楚原導演合作，在《天涯明月刀》內角色傅紅雪（狄龍 飾）持一把可360度旋轉的刀就是他的設計，後在80年代在TVB任武術指導，90年代則為徐克導演的《青蛇》任武術指導。

唐佳和雪妮結婚56年，二人育有兩子，婚後一直相處恩愛，唐佳對太太十分癡情，經常會陪伴太太開工，而且每次也會細心帶備湯水、食物給雪妮隨時享用。曾經雪妮拍外景，唐佳願意在街上企足3小時等候。鐵漢柔情的唐佳，曾取笑自己是「阿四」，而雪妮甜笑表示對方是自己的保鑣、經理人、阿四，但自己還是稱呼對方老公。

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