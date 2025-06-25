姜濤西環墮海獲救報平安！入行以來常感不適暈倒，工作量多，MIRROR曾20小時拍MV

男子組合MIRROR成員姜濤昨午（24日）發生墮海事件，事後他分別在經理人黃慧君（花姐）及個人社交平台發限時動態帖文報平安，而且預告今天的工作如常，將會在傍晚跟呂爵安、李駿傑、盧瀚霆出席活動。其公司官方回應表示，他頭暈不適所至。藝人面對海量評論，壓力絕不會少，加上工作繁多休息比普通人少。姜濤過往已經不止一次突然暈倒，健康狀況要多加留意。

昨午網上流出多張照片，一名男子墮海後獲救的情況，該男子身穿深色上衣和長褲，全身濕透無力倒臥地面，身旁有消防人員正在搶救。後來據報道指，姜濤於在西區副食品批發市場對開墮海獲求的消息。

坊間有多個傳聞，有指姜濤事發前跑步，其間感不適，停在一旁休息時突然墮海；又有指他患感冒、空肚服藥後去跑步，期間感到不適等。由於墮海後電話壞掉，他先用經理人花姐的社交平台報平安，「只是自己不小心，發生了小意外，我沒事，大家放心，希望不要有太多揣測，真的很抱歉，令大家擔心了。」隨後在個人社交平台再上載一張舉起姆指的照片表示，「大家不用擔心，明天見」。其所屬公司MakerVille亦回應事件，指姜濤今午在西環海旁跑步，其間頭暈不適，醒來時已被救起，姜濤正在醫院休息，一切安好。

姜濤雖然常被影到在公園打籃球，有時又會跑步，十分健康，但工作繁多加上壓力大及休息不足，身體響起警號也不自知。姜濤入行以來，已多次不適倒地。MIRROR 成軍不久，曾舉行網上直播音樂會，當晚表演前接受傳媒訪問期間，他突然沉默且身體不斷搖晃，最後無意識跌坐在台邊。工作人員立即扶他入後台休息。

另一次，則是跟部分隊友在尖沙嘴出席品牌活動，被傳媒影相時，姜濤開始面色蒼白，突然瞬間暈倒跌在地上，最後由隊友攙扶離開。當時MIRROR已經成香港最受歡迎的組合之一，工作排到密麻麻，當日暈倒前原來凌晨二時才收工，似乎是休息嚴重不足所以不適所致。

以往，當紅藝人工作日接夜、夜接日，根本沒時間休息，只能把握化妝時候小睡「差電」。MIRROR成員工作忙碌，部分成員接受訪問時曾經表示，剛成軍時大量工作也是12人在一起做，所用時間會較長，睡覺變得很奢侈，他們又謂工作時間有時很長，當中拍MV會最辛苦，試過一日拍足20小時。