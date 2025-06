最強星二代：陳奕迅女兒康堤加入樂壇 獲父親加持做新歌監製 鄭欣宜「復出」將在內地演出

很多藝人的子女,也遺傳了父母的良好基因,有外表也有才華,不少「星二代」長大後更加入娛樂圈。陳奕迅與徐濠縈的女兒康堤,得父親及不少藝人加持強勢加入香港樂壇,其創作歌曲今日正式面世。而神隱多時的鄭欣宜,被傳未婚秘密產子、或情緒出問題休息,但通通都不是,她正式回歸,還會去內地參加節目。

陳奕迅20歲女兒陳康堤(Constance)正式加入樂壇,加盟華納唱片公司,今日(26日)其首支個人英文單曲《doll》正式推出。遺傳了父親的靚聲,絕對唱出自己的風格。她還與音樂人 Ernest Choi 共同創作,包辦曲、詞部分,至於陳奕迅更為女兒擔任監製。

日前,華納在社交平台宣布消息時,陳奕迅留言,「Soooooo happy and sooooo pride of you, my dearest dorda. Have fun please」。以前康堤不時為父親「客串」,她當日低調地為陳奕迅的歌曲《盲婚啞嫁》獻唱,只是MV片末的字幕,「Backing Vocal」一欄寫著陳奕迅/BAO。

其實康堤還是小時候時,已經做過陳奕迅唱片封套女主角,另外康堤曾為父親的《Baby Song》負責彈鋼琴,兩父女當然是最佳拍檔。

另一位星二代鄭欣宜,2023年舉行3場《Believe Us 鄭欣宜演唱會》後,便一直神隱並未再有工作,只是間中被人在街上「野生捕獲」,當時有不少傳聞,有指她曾患抑鬱症;又傳她在加拿大秘密產子;而早前傳她約滿寰亞唱片,過檔加盟環球唱片做一姐。

消息未得到證實,但鄭欣宜確定回歸並即將會去內地演出。內地音樂綜藝節目《歌手2025》,在社交平台出帖文宣布她成為節目第七期補位歌手,並形容她的歌聲是「歲月釀造的蜜糖,帶著治癒的甜與成長的收穫,歡迎補位歌手。」她將會在本周五便會在節目中亮相。其男性友人,貼出她的照片還鼓勵她返回自己皇后的寶座。