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02/07/2025

魷魚遊戲3結局解析：觀眾狠批爛尾似為續集舖路，官方宣佈拍「美國版」奧斯卡影后驚喜客串埋伏線

#劇集精選 #李炳憲 #李政宰 #娛樂新聞 #魷魚遊戲 #孔劉 #影視娛樂
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Text: ong lin lin rachel

　　《魷魚遊戲》第3季，於上周五（27日）全球同步上線，韓國、台灣等地也有大型宣傳活動配合造勢。作為各地矚目劇集，除了劇中的遊戲吸引，遊戲背後帶出深遠的意思，更是令人津津樂道。遊戲玩家成奇勳（李政宰 飾） 與遊戲管理人Front Man（李炳憲 飾）對人性善惡各持己見，在劇集最後仍然沒有明確的答案。已看過劇集的觀眾對結局意見紛紜，有人覺得值得深思，相反有觀眾覺得後勁不繼，感到失望。 不過，劇集發現有奧斯卡影后Cate Blanchett客串，似為美國版埋下伏線。

 

 

　　Netflix在6月27日有萬眾期待的《魷魚遊戲》第3季上線，主角成奇勳經歷了兩季的遊戲，最終犧牲自己，但仍然未能停止遊戲，而這個遊戲已漫延至世界各地。在第1季內，男演員孔劉負責在韓國境內，尋找不同的遊戲玩家；而在最尾一季，奧斯卡影后 Cate Blanchett 客串，代替孔劉在街頭挑選玩家進行遊戲，Front Man在遠處觀望。

 

 

　　Cate Blanchett 神秘出現，連演員亦不知道，李炳憲表示雖然在同一場口，但並沒有對手戲，所以未能打招呼，只能遠遠觀看對方拍攝。而李政宰、李炳憲和導演黃東赫在節目《魷魚遊戲：眾星對談》分享感受時，李政宰和李炳憲同時對Front Man的人物性格大感好奇，Front Man曾經參加遊戲是其中一個玩家，二人跟導演提議拍前傳，解構Front Man的背景。導演笑言剛完成《魷魚遊戲》最後一季，想休息一下沉澱心情。

 

 

　　不過，《魷魚遊戲》的強勁氣勢，當然不會停下來，官方確定開拍《魷魚遊戲》美國版，劇集更會由荷里活大導演大衞芬查（David Fincher）執導。  難怪有Cate Blanchett客串出現，相信是為美國版《魷魚遊戲》埋下伏線，據知將於12月在洛杉磯開拍。

 

 

 

　　而在最後一季劇集內的遊戲，愈來愈殘忍，李政宰與李炳憲作最後對決，最明顯是李政宰選擇放棄在遊戲中勝出，但結局卻未有明顯來一個黑與白的答案，故觀眾有不同的觀後感，有人失望覺得劇集爛尾，表示未有清楚解決問題，覺得似是為了開續集而舖路。

 

　　相反，也有很多觀眾大讚這劇主要諷刺韓國社會的貧富差距、資本主義的殘酷及對金錢的追逐，透過各個遊戲，看盡不同的人性，面對生死、金錢會如何抉擇。最後一季的遊戲更是殘忍，連一個手抱嬰兒也無奈要參與遊戲成為玩家之一，引發觀眾深度思考，叫人睇得十分興奮。

 

 

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