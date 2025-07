50歲張玉珊實現飛行夢想，取得飛機師執照，與男友在倫敦上空浪漫約會

50歲張玉珊,自從退出娛樂圈後,轉戰商界做女強人,其創辦的纖體公司更在2003年上巿。工作再忙但她仍然能保持年輕外貌和心境,經常被指保養得宜,去年尾更開始學駕駛私人飛機,近日挑戰成功曬出飛行駕駛執照,相信憑這不斷冒險精神,是她保持年輕的心得。

15歲被星探發掘入行的張玉珊,18歲正式加入娛樂圈,但很快便退出轉營做事業女性,在商界大展拳腳,最初男友向華勝也不支持,看輕年紀尚小的她做生意,不過其創辦的纖體公司愈做愈成功,更於2003年上巿。後來,她把生意轉讓,使身家暴漲不少,有傳她的身家已逾3億。

事業成功外,張玉珊的愛情運亦不錯,早年跟向華勝分手,於2023年公開認愛戀上富豪盧啟賢(Calvin Lo)。春風得意的她,到今時今日仍不時挑戰自己,去年便決定挑戰學習駕駛私人飛機,她順利成功過關,曬出3張駕駛執照,並開心地表示任務完成,「Just got my Helicopter Private Pilot License in Hong Kong! This has been my dream for so long, and now it's my third license! Grateful for the journey and excited for what's next」。

5月尾時,張玉珊親自做飛機師駕駛小型飛機,跟男友空中浪漫約會,同行有「電燈膽」好友甄子丹和太太汪詩詩,在倫敦上空盤旋欣賞風景,十分威風。