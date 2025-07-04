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04/07/2025

《穿 PRADA 的惡魔》20年後原班人馬開拍續集，預計明年上映

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Text: wong lin lin rachel

　　電影《穿 PRADA 的惡魔》（The Devil Wears Prada）於2006年上映，由於有大美人安妮夏菲維 （Anne Hathaway）擔任第二女主角，靚人加上靚衫，當年大受歡迎全球累積票房有24億港元。相隔20年後，20th Century Studios正式宣佈，將會原班人馬回歸製作及演出續集《穿 PRADA 的惡魔 2》，預計明年上映。

 

 

　　去年，《穿 PRADA 的惡魔》三位主要演出女星梅麗史翠普（ Meryl Streep）、安妮夏菲維 （Anne Hathaway）和愛美莉賓特 （Emily Blunt）出席《第30屆美國演員工會獎》（Screen Actors Guild Awards），相隔17年再聚頭三人鬥嘴的戲劇效果，勾起大家對這套電影的回憶。

 

 

　　近日，官方社交媒體宣布《穿 PRADA 的惡魔》續集正式開鏡，同時上載了一段短片，扮演「惡魔編輯」的梅麗史翠普（Meryl Streep）、聯同安妮夏菲維、愛美莉賓特（Emily Blunt）及史丹利杜茨 （Stanley Tucci）等原班人馬將會回歸。不過，首集扮演安妮夏菲維男友的男星艾恩堅尼亞 （Adrian Grenier）則不會參演。

 

 

　　除了熟口熟面的演員外，還有新成員加入，曾在《哈利波特》飾演洛哈教授的男星堅尼夫班納 （Kenneth Branagh）亦將加盟。首集導演大衛法蘭高 David Frankel 及編劇雅蓮麥肯拿（ Aline Brosh McKenna）亦將會為續集操刀。

 

　　在電影《穿 PRADA 的惡魔》第一集內，由安妮夏菲維飾演剛畢業的社會新鮮人Andy Sachs，她加入紐約時尚界內一本甚受影響力的時裝雜誌《Runway》工作，成為女惡魔主編上司 Miranda Priestly（梅麗史翠普 飾）助理，當初經常被上司責備，發奮向上後獲賞識的故事。

 

 

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