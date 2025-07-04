周驄傳肺炎離世，享年92歲！去年出席演藝人協會午宴好精靈

周驄去年出席演藝人協會30周年午宴，還精神奕奕滿帶笑容，可惜今日卻傳出他因肺炎離世消息，享年92歲。由黑白色粵語片年代已經開始演出的他，到後期不時參與無綫電視劇飾演活潑開朗的爺爺，形象入屋而且非常有觀眾緣。

去年演藝人協會30周年午宴，席間頒發「傑出演藝大獎」，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，包括余金珠、徐廣林、高爾珩和周驄。當日會長古天樂現身頒發獎項，周驄在古天樂手上接過獎座後，中氣十足表示：「多謝大家畀我嘅肯定，我想講良心說話，我唔係為個人得獎而來，我真心欣賞演藝人協會，特別欣賞古天樂先生，我擦鞋擦咗幾十年，我估古天樂先生心裡有個願望，係搞演藝人協會轄下老人院。」當日，他跟不少老朋友合照，言談風趣。

周驄原名冼錦榮，藝名取自名劇《雷雨》中的角色「周沖」，因為他生肖屬馬，故選用以馬字做部首的「驄」 字。 他入行前曾於餐廳擔任服務員，於客人鼓勵下加入娛樂圈，開展演藝之路。

早於1955年被制片人黃慶華在百貨公司購物時看中，覺得他適合幕前發展，於是介紹他做演員。首部電影《碎琴樓》便擔任男主角，在60年代被光藝影片公司力捧做小生，膾炙人口作品有《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等。有英俊外表及高大身形，加上多數演忠角，所以深受觀眾喜愛。

1998年周驄加入無綫電視，參與過不少電視劇如《美味情緣》、《團圓》、《純熟意外》、《當旺爸爸》等，更演出不少令人難忘角色，包括《創世紀 II 天地有情》的葉孝勤、《溏心風暴之家好月圓》的「廿四孝公公」鐘泛達。2016年於萬千星輝頒獎禮上獲得「萬千星輝演藝人大獎」，2020年3月，周驄合約期滿後選擇離開TVB，正式退休，結束長達60多年演藝生涯。退休後，依然保持著健康生活習慣。

形象健康的周驄，私人生活亦相當簡單，他與太太陳綺華育有三女一子，夫妻感情深厚。早年太太患癌期間，他為了可以全心全意陪伴，更推辭所有演出工作，專心照料太太。