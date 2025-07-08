羅家英西安登台唱《Only You》，最新病情曝光 夫妻檔與汪明荃不丹拍節目

羅家英自從在上月公開透露第4度患癌，他選擇放棄治療，開開心心地度過每一日。工作方面亦沒有停止，早前繼續在內地巡演舞台劇、又陪伴太太汪明荃去吉隆坡登台，日前還去到西安，擔任莫文蔚巡迴演唱會的表演嘉賓，唱出他在電影《西遊記之月光寶盒》內的名曲《Only You》，已經清楚告訴大家他的最新身體狀況。

日前，羅家英在西安擔任莫文蔚演唱會表演嘉賓，二人在台上合唱，唱出電影《西遊記之月光寶盒》中，他的「飲歌」《Only You》，羅家英精神奕奕、聲如洪鐘，歌聲鳴亮，一起此曲音樂，勾起大家不少回憶，莫文蔚表示31年前二人在西安認識，在這個地方一起拍戲，長時間拍攝又要捱凍，羅家英回憶當時拍攝情況：「當時候天氣很冷，零下10度左右，你穿了很多衣服，我們真的同甘共苦。」

確診患有前列腺癌的羅家英，上月跟汪明荃前往吉隆坡時，他瘦削的身軀腹部微隆，今次再上台表演時，穿上西裝身型卻沒走樣。由於羅家英曾表示放棄治療，還指醫生曾表示患有此病，大概只有8、9 年。他的健康令不少人擔心，而汪明荃出席活動被問及這事時，她說：「尊重佢嘅決定，而且佢嘅病情進展慢啲。」

汪明荃透露，羅家英生活如常，就算不工作的時候，也會到處遊玩，正在內地工作的羅家英，回港後跟會汪明荃綵排粵劇，年尾會有公開演出。而且11月他們會一起去到全世界最幸福的國度不丹拍攝節目《帶阿姐看世界》。

羅家英曾於2004年確診肝癌第3期，需要切肝保命，2014年他發現肝臟有腫瘤，最後康復，直至2019年他的前列腺組織發現癌細胞，做手術後仍出現失禁等後遺症。早前他接受內地媒體訪問時透露，確診第4次患癌，已決定放棄接受電療及化療。