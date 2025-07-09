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09/07/2025

張學友《60+巡迴演唱會》澳門站創紀錄，21場破「最高售票數量」佳績

#巡迴演唱會 #張學友 #60+ #娛樂新聞 #影視娛樂 #澳門
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Text: wong lin lin rachel

　　歌神張學友正在舉行《張學友60+巡迴演唱會》，日前在銀河綜藝館進行澳門站，今次演出更有佳績，他於2023年以澳門作為巡唱的首站，創下「澳門演唱會行業有史以來最高售票數量」的驚人紀錄，今年同一個騷再次來到澳門演唱又創另一個高峰，演唱會創下「同一巡演於澳門舉行最多場數（合共21場）」的全新紀錄。

 

 

　　張學友正在舉行《張學友60+巡迴演唱會》，澳門站不斷破新紀錄，在2023年先創下「澳門演唱會行業有史以來最高售票數量」後，2025年再創同一巡演於澳門舉行最多場數（合共21場）」的全新佳績。

 

 

　　這個成績，已超越2011年《張學友1／2世紀世界巡迴演唱會》以及2017至2018年《A Classic Tour 學友·經典世界巡迴演唱會》澳門場次總和，張學友於澳門舞台寫下傳奇一章。這次巡唱，首輪公開發售即火速售罄，兩度加場，最終一連9場演出吸引超過9萬名歌迷到場。相隔兩年，再次掀起「歌神」熱潮，張學友的演出震撼全場，證明寶刀未老，樂壇地位超然。

 

 

　　於本月6日，壓軸最終場以經典名曲《留住這時光》揭開序幕，張學友帶領53位樂手及20名芭蕾舞蹈員華麗登場，搭配四層樓高樂手舞台，瞬間推高現場氣氛。之後一連串金曲如《Ooh La La》、《馬路英雄》、《情不禁》上陣，以古典管弦樂結合搖滾風格，同樣甚受樂迷歡迎。

 

 

　　之後，張學友與台下歌迷互動，他感激歌迷多年來的陪伴，並接連獻唱《日出時讓街燈安睡》以及《又十年》兩首名曲。多場演出未令張學友疲倦下來，陸續以多首快歌登場，而他更滿場奔馳，展現輕鬆一面，邀請全場歌迷盡情釋放，熱舞狂歡。最後以《吻別》獻給歌迷，畫下圓滿句號。

 

 

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