暑假檔電影速遞：《超人》寵物犬好拍檔、《愉快動物餅大電影》拯救同伴、《外星奇遇記》探索繽紛宇宙

就算天氣不似預期，陰晴不定，入戲院睇戲並不會受天氣影響。踏入暑假檔期，外語電影特別多，而且老少咸宜，經典主題作品《超人》，換上新演員、再加新角色，連寵物狗也變身成超人好拍檔。另外，還有不能吃的「愉快動物餅」角色走上大銀幕，《愉快動物餅大電影》對抗壞人救隊友；而《外星奇遇記》去宇宙大冒險，敢想敢做的勵志故事。

1.《超人》（Superman）

全新的《超人》電影，大衛科倫斯韋（David Corenswet）接替亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演超人，成為史上第10位「超人」。今次超人會面對原作漫畫中的死對頭「力士路化」Lex Luthor（尼古拉斯侯特 Nicholas Hoult 飾）。

今次電影內，超人會有5位好朋友協助，其中「超能力狗」Krypto是最大亮點，此角色是以導演愛犬為原形，他把愛犬掃描後做成3D版，導演聯想到自己的愛犬擁有超能力的時候，可以為他的生活帶來甚麼改變？之前已經推出優先場，極好口碑。

2.《愉快動物餅大電影》

零食愉快動物餅走上大銀幕，當中的動物卡通變身成為電影主角。故事講述一個人類與零食和平共處的「甜品王國」，偶像團體「愉快動物餅」，隊長獅兄被新成員小飛馬精彩的表演搶去風頭，獅兄卻因此心生嫉妒，擔心自己的明星地位被奪。後來，他們重回到甜品王國，卻遇上脾氣暴躁的棉花糖，棉花糖國王意圖消滅所有棉花糖以外的零食征服世界，小飛馬獨自對抗棉花糖大軍，卻不幸被捉走，獅兄必須克服對小飛馬的嫉妒，並帶領團隊對抗棉花糖國王，救回同伴。

電影分日語及粵語配音版本，粵語版由劉俊謙和衛詩雅分別飾演獅兄和小飛馬。MCL戲院知道有小朋友會害怕入戲院全黑環境，特別再推出《愉快動物餅大電影》開燈場，播映期間場戲院內會保持柔和燈光，小朋友容易適應現場環境，令一家大細可以安心坐戲院睇戲。

開燈親子場詳情：

日期：7月13日（日）

戲院：MCL 德福戲院

場次：1:00PM

放映版本：2D 粵語版

3.《外星奇遇記》（Elio）

由迪士尼與彼思（Pixar）聯合打造的原創動畫電影《外星奇遇記》（Elio），故事主角是想像力豐富的小男孩Elio，一直對宇宙充滿好奇，渴望與外星人接觸。某天，Elio跟航天科技員的媽媽通話，誤傳送到宇宙中一個名為Communiverse的星際聯盟會議現場。Elio因此被誤認為是地球的代表捉到上太空，並偽裝成地球大使，接受外星生物派出的一連串考驗。

在這場意想不到的太空冒險中，Elio學懂努力生存，逐漸發現自己真正的價值與成長。故事十分勵志，最適合成長中探索的小朋友。而且一貫迪士尼作風，動畫色彩豐富而且十分精細，觀眾猶如置身於宇宙中。