  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/07/2025

袁潔儀自爆三度流產經歷，膀胱撕裂導致終身不孕，曾想讓丈夫「搵二奶」

#亞洲小姐 #袁潔儀 #流產 #娛樂新聞 #影視娛樂 #鍾慧冰 #執法者們
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　無線最近正在播映的《執法者們》，袁潔儀在劇中飾演宣萱的好姊妹。19歲參加《亞洲小姐競選》後入行的她，戀情不多，與莫家堯分手後，他在內地登台時認識做武警的丈夫。她最近接受鍾慧冰主持的YouTube頻道節目訪問內，自爆曾流產三次，心灰意冷曾打算自我犧牲，讓丈夫「搵二奶」。

 

 

　　1989年，袁潔儀參選亞姐後入行，被電視台捧成花旦，當時她跟同公司的小生莫家堯拍拖長達7年，可惜男方撻著她一位藝人好友，忍受一年後，袁潔儀主動提出分手。2001年，她到內地登台時認識了現時的丈夫。

 

 

　　袁潔儀在節目內，自爆因為跟丈夫是姊弟戀，最初並沒有結婚打算，直至未婚懷孕，丈夫堅持要生小孩組織家庭，二人於是排期註冊，可惜後來做產檢發現胎中嬰兒沒有心跳，無奈打掉BB，但丈夫仍然跟她結婚。二人婚後努力「造人」，不久後袁潔儀再度懷孕，可惜一個月後，第二胎的胎兒發現跟第一胎情況一樣。直至懷有第三胎，她積極地打算留在內地專心養胎，可是三個月後產檢，竟驗出胎兒出世後很大機會患有唐氏綜合症，二人商量之後決定放棄，袁潔儀便安排做人工流產手術。

 

 

　　袁潔儀憶述當時最遺憾的是做流產手術期間，忍痛多個小時後開始感覺穿羊水，她心想是否要像生產時一樣，大力推把體內的東西排出後，當真的有這感覺時，她大概知道胎兒已排出，自己默默心想「小朋友，我哋有緣再見」。不料，這次用力過度並不停出血未止，檢查後發現膀胱撕裂要立即做手術，自此事後她不能再懷孕。回憶起這段往事，她仍然感到心痛。

 

　　事後，袁潔儀發現因為當時太用力破壞了體內基能，子宮也受損破裂，引致終身不孕的壞消息。她複述當時丈夫鼓勵可以嘗試調理身體，但她心灰意冷甚至曾想提議丈夫「搵二奶」，但最終沒說出口。他們之後嘗試其他方法，丈夫曾計劃找人做代孕，但因費用高昂而打消念頭。

 

 

　　袁潔儀1989年入行，受亞視力捧，主持《今日睇真D》及兒童節目，而且還有拍攝劇集《藍月亮》、《我來自潮州》等。2000年加入無線，不時飾演慘情角色，演技被受讚賞。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#亞洲小姐 #袁潔儀 #流產 #娛樂新聞 #影視娛樂 #鍾慧冰 #執法者們
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk