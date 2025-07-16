DSE放榜2025：香港中國婦女會中學誕「終極狀元」，蔡一傑、少爺占、夏永康都係校友

DSE今日（16）放榜，本屆文憑試共誕生16名狀元，創歷屆新高，其中一名男考生王海博在8科考獲5**成績，成為「終極狀元」。這位「終極狀元」來自香港區西灣河香港中國婦女會中學。去年這間學校首次誕生狀元，而這間學校原來也有不少校友是藝人，有「舞王」蔡一傑、著名攝影師夏永康（Wing Shya），以及DJ界代表少爺占（甄子康）等。

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恭喜今屆16名狀元獲得優越成績，當中來自香港中國婦女會中學的王海博，獲得共8科5**成績，成為「終極狀元」，順理成章成為今屆DSE的焦點，這間學校去年首次誕生狀元，姚臻怡考獲6科5**，原來這間學校都「盛產」藝人、運動員或藝術家。

商台DJ少爺占（甄子康）於這間學生1996年畢業、與青梅竹馬太太Tina，在中學時期重遇後及拍拖，太太Tina在運動兼成績出眾，中一至中四讀精英班，反而少爺占成績一般。畢業後加入商台，成為出色DJ。

香港樂壇殿堂級男子組合草蜢成員蔡一傑，曾在香港中國婦女會中學就讀，中三畢業後轉校，當年在校內是風頭躉，甚受女同學歡迎，曾經被一班女同學圍著：「老師走過嚟問我做乜喺到撩女仔，我話我唔係撩女仔，係佢哋成班人話要同我食Lunch，佢哋諗緊點安排。」

著名攝影師夏永康，1983年畢業，是這學校第一屆5D畢業生，曾在美國發展的他，回港後開了創作室Shya-la-la workshop，工作範疇包括時裝及廣告攝影等，是娛樂圈內大師級攝影師。他曾為多位歌手演唱會影海報外，亦曾為導演王家衛負責多部電影《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》的拍攝及設計工作。

另外，還有藝人湯怡、陳榮峻、朱栢謙也曾就讀香港中國婦女會中學。至於體育界亦不少運動員，包括前香港划艇代表、1999年度傑出青少年陳學殷、香港單車運動員繆正賢、香港舉重運動員呂志銘。