導演黃泰來病逝，終年75歲 與劉美君育有一仔一女 離婚後仍稱呼做「老婆」

香港導演黃泰來、亦是劉美君的前夫，昨日（16日）傳出因喉癌病逝，終年75歲，消息得到資深電影人田啟文證實。黃泰來執導不少經典的港產片，當中最受歡迎有《法內情》。戲如人生，他個人感情活一樣被受關注，他是無線高層樂易珍的初戀，亦是劉美君的首任丈夫。

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活躍於8、90年代港產片的黃泰來，不幸患喉癌病逝，終年75歲。他的父親黃堯是粵語片年代導演。黃泰來曾在佳藝電視和麗的電視任編導，在80年代加入邵氏電影拍戲，由張國榮、張曼玉、梅艷芳主演的《緣份》、鄭則士、梁家輝主演的《三狼奇案》也是他執導之作。90年代興起江湖電影，他就拍過《我在黑社會的日子》、《太子傳說》等，當中劉德華和葉德嫻主演的《法內情》最經典。去年，他則有監製電影《爭霸》。

黃泰來的感情生活，也像電影一樣精彩，原來他是無綫高層樂易珍的初戀男友，據當年報道指二人的戀情後因劉美君介入後分手，黃泰來迎娶了18歲的劉美君，婚後育有一子一女，並在1992年離婚，結束10年婚姻。劉美君之後經林憶蓮介紹，認識第二任丈夫，再婚後便定居美國及誕下一女，2008年向傳媒透露已再離婚。

劉美君曾接受訪問談及首任丈夫黃泰來，他以「大俠」、「浪子」形容對方。相信二人離婚後再見亦是朋友，她表示黃泰來離婚後，多年來也沒有改口，在人前仍然繼續稱呼她做「老婆」。她笑言就算知道對方是講笑，但也很開心。

現時，劉美君已經榮升做嫲嫲，她接受鄭丹瑞的YouTube節目《健康旦》訪問時，透露了個人感情生活。她曾表示已跟前男友德日混血兒Steve復合，自爆當年拍拖8年分手，原因是自己踏入更年期，當時只得53、54歲，情緒變得不穩定，很情緒化，還有點抑鬱，她不想經常跟男友吵架而決定分手。分手後，Steve仍然會照顧她的家人，事過境遷後他們也復合了。