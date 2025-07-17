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17/07/2025

霍汶希14歲女兒Hanni曝光！星味十足拍攝封面 即將遠赴外地留學

#霍汶希 #單親媽媽 #女兒 #經理人 #影視娛樂 #娛樂新聞
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Text: wong lin lin rachel

　　今日（17日）是英皇娛樂的金牌經理人霍汶希（Mani）53歲生日。以往經常做封面的女強人，今次有14歲女兒Hanni陪同，兩母女一起做雜誌封面「封面女郎」。由於Hanni將會去外地讀書，這次「母女檔」合作，為霍汶希製作了一個難忘又驚喜的生日禮物。Hanni樣貌首次曝光，星味十足，是一位大美人，遺傳了母親的良好基因。

 

 

　　霍汶希任職經理人多年，她協助容祖兒、Twins、謝霆鋒等人成為天王巨星，在圈中是一個女強人的模範，私下她做單親媽媽，育有一位女兒Hanni。霍汶希過往甚少公開自己的私生活，尤其是感情方面，更是神秘。2013年她在母親節當天，突然在社交平台宣布自己已為人母，當時女兒已經2歲，Hanni樣子可愛。後來，霍汶希為公司去內地開拓業務，女兒於內地生活多年。霍汶希雖然在社交平台很活躍，經常分享與藝人合照，反而女兒從未正式曝光。

 

 

　　Hanni轉眼已經長大，14歲的她開始懂事，還趁著母親生日送了一份特別禮物，就是二人首次一起做雜誌封面女郎，製造了一個難忘的母女相聚時刻，令霍汶希十分驚喜。霍汶希在社交平台分享這個「生日彩蛋」，亦是Hanni首次公開樣貌。

 

　　霍汶希興奮地表示，Hanni轉眼已經長得比自己高，而且對著鏡頭一點也不怯場：「佢已經係可以同我並肩企喺鏡頭面前淡定擺pose嘅少女喇！你帶畀我好多驚喜，同我一齊創造呢份獨一無二嘅回憶，係最好嘅禮物！」

 

 

　　拍攝期間更母女互動，展示了二人搞笑的相處日常。平時甚有威嚴，氣場很強的霍汶希，卻被女兒戲弄。二人在化妝期間Hanni竟然投訴：「媽咪用假睫毛瞪我。」霍汶希立即反擊，「唔好成日用呢啲樣呀阿女，畀啲面好喎，大佬。」Hanni立即作狀變臉擺出乖巧樣望着鏡頭，但說話不相讓：「有鏡頭對住我就會咁樣。」最後兩母女不斷取笑對方不要太作狀。霍汶希之後大讚女兒表現，她說：「Hanni好放鬆，係個有自信嘅女仔。我最重點教佢人品，因為做乜嘢人都好，人品最緊要。」

 

 

　　今次拍攝記錄了二人重要的時刻，霍汶希坦言這份禮物對她跟Hanni都意義非凡，因為Hanni即將去外地讀書，這次封面就成為母女間最甜密的留念。霍汶希還突然變得感性，對女兒送上祝福，「新嘅一歲，我最大心願依然係你能夠平安喜樂！」 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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