方東昇新節目《真相猜‧ 情‧尋》深度揭秘：八仙嶺山火之謎，首集揭李小龍之死「多個不尋常」情況

無線新聞主播方東昇，以及他的「隊友」黃曉瑩經常主持受歡迎的新聞節目，繼《尋人記》、《猜猜我是誰》等專題式新聞節目後，新推出資訊節目《真相猜‧ 情‧尋》，即將會在今晚（21日）開始播出。他們在節目內會嘗試尋找昔日香港的轟動事件，背後是否埋藏其他真相，首集會嘗試解開李小龍猝死之謎。

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方東昇向來擅長在節目內「尋人」及「掏寶」，今次他跟「昇女郎」之一黃曉瑩，與新加入團隊的李嘉嘉擔任主持，三人一起「打開羅生門」，走進大新聞現場，嘗試找出歷史真相。一共8集的全新資訊節目《真相猜‧ 情‧尋》將於 7 月 21 日起、逢星期一至四，晚上十點半於翡翠台播出。

今次方東昇團隊鎖定香港四大奇案，分別是「李小龍猝死之謎」、「彭楚盈白骨案」、「錫安教會雙氧水治病」和「八仙嶺山火之謎」。節目查證坊間流傳的不同版本， 釐清事實，解開疑團，為觀眾拉近與真相的距離。

為了追查四大奇案，三位主持方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉由去年 9 月著手籌備，花了不少功夫，單單搜集資料過程，重看接近 1,000 小時的昔日新聞片段，翻查過千頁塵封檔案及醫療紀錄，參考大量書籍、剪報、錄影帶及錄音帶，又走入新聞現場地氈式搜索，嘗試用不同角度切入案件。

節目頭炮拆解「李小龍猝死之謎」，今年是他逝世 52 周年，於 1973 年 7 月 20 日深夜猝死、終年 32 歲，他正值壯年，事業如日中天，突然離世令不少人難以置信。死因庭後來裁定李小龍死於不幸，認為可能因藥物敏感引致腦水腫。但坊間對死因有很多揣測，最廣泛流傳是李小龍縱慾致死，也有人懷疑他被黑手黨暗殺，甚至因曾割汗腺而中暑死亡。一傳幾十年，方東昇團隊大半年前重啟調查，蒐集各方重要線索，找來多名關鍵人物，接觸案中第一現場重要人證，又訪問李小龍胞弟李振輝、 《猛龍過江》演員陳福慶、陪同李小龍上《歡樂今宵》的空手道大師李錦坤，還有李小龍會會長黃耀強。

在第一、二集現身的分別有為李小龍搶救半小時的醫生麥海雄，以及仍追查死亡真相的超級「龍迷」李志遠。當年「守尾門」搶救的伊利沙伯醫院醫生麥海雄，在節目中首度披露急救過程的 幾個不尋常情況，麥海雄當日在法律上判定李小龍死亡，他受訪時坦承自己當晚犯了錯，到底所為何事？麥海雄事後曾經參與驗屍，他親述解剖時的重大發現， 又解開流傳多年的「金槍不倒」謎團！

而李志遠因偶像離世到報館當記者，在無綫電視當助理編導，甚至加入紀律部隊，試圖找出真相。李志遠披露親身接觸李小龍遺孀蓮達細節，有助外界更掌握關鍵人物在事件中的角色。另外，方東昇團隊聯同多名本地及海外收藏家，找到大量重要文 件，很多資料更是首度曝光。相關文件包括李小龍死前的醫療紀錄，美國加州的體檢報告、死因庭證人表及詳細口供、法醫解剖報告和新西蘭化驗結果。團隊更有驚人發現，港英政府高層罕有介入案件，多份機密文件都證實美軍曾參與調查。節目首集將於今晚播出，為大家逐一揭開謎團。





《真相猜‧ 情‧尋》（一共8集）

播出日期及時間：7月21日起（逢星期一至四）10:30PM

播出頻道：翡翠台



