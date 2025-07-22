《真相猜・情・尋》翻查李小龍之死，急救醫生揭鄒文懷隱瞞病情，美國軍方曾參與調查

方東昇與黃曉瑩製作及主持的無綫全新資訊節目《真相猜・情・尋》，昨晚（21日）播出首集，首兩集會調查已故武打巨星李小龍猝死之謎。事隔52年，把事件重新調查，方東昇團隊找來當日在伊利沙伯醫院為李小龍搶救的麥海雄醫，甚至揭開多個疑點，以及在節目尾聲揭發當年這件事，連美國軍隊也曾參與調查。節目播出後引來大眾討論，伸延故事今晚待續。

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最新節目《真相猜・情・尋》將會重新深入探討以往多件轟動港人的新聞，包括「李小龍猝死之謎」、「彭楚盈白骨案」、「錫安教會雙氧水治病」和「八仙嶺山火之謎」。首兩集主力探討「李小龍猝死之謎」，節目已於昨晚（21日）10時半在無綫翡翠台播出。

方東昇與拍檔黃曉瑩、李嘉嘉在去年9月已經開始籌備節目，昨晚一集講到李小龍之死，當年有多個傳聞，團隊找到了當年14位在法庭作供的人的資料，分別有李蓮達、鄒文懷、丁珮（唐美麗）、朱博懷醫生、彭德生救護員、鄭寶智醫生、曾廣照醫生、黎史特病理化驗官等人。

在節目內，帶出當年李小龍離世時的地點有誤，原本指他死於家中，直至鄒文懷出席死因庭，才揭發李小龍當時死於紅顏知己丁珮家中。而且更將鄒文懷提供的事發經過，重新排序一次。首先是當日下午5時，李小龍和鄒文懷在丁珮家中研究劇本。約7時李小龍表示頭痛，丁珮給他吃止痛藥後，在房間內休息。8時鄒文懷離開，跟佐治拉辛比見面，原本等李小龍隨後到達並一同晚膳。晚上8時半至8點40分，丁珮兩次與鄒文懷通電話，丁珮指李小龍仍熟睡中。晚上9時半，鄒文懷致電丁珮，得悉李小龍未醒。晚上9時45分，鄒文懷折返丁珮家，無法喚醒李小龍。晚上10時，丁珮找私人醫生朱博懷上門，才發現李小龍已昏迷，將李小龍送到相距20分鐘車程的伊利沙伯醫院，並沒有去到較近車程的浸會醫院。

當時在伊利沙伯醫院，最後為李小龍急救的當值醫生麥海雄接受訪問，他指當年曾為李小龍急救30分鐘，後來對李小龍之死亦覺得有三大疑點，他對朱博懷在現場的反應成疑：「有個情節好有意思，一般嚟講我急救時，如果我接手（佢嘅病人），佢應該走嚟同我講（發生咩事），但係佢無走過嚟，好似路人咁若無其事，同埋無乜表情，呢個比較特別。」

同時，麥海雄簽「死亡紙」時，發現另一疑點，當時他要找家屬問李小龍的病歷，他表示鄒文懷搶先一步回答，並表示自己熟悉李小龍的病歷，稱李小龍從家中出事，大喊頭痛後倒地，之後送去到醫院。不過麥海雄得知，鄒文懷出席死因庭時，作供指李小龍並非於家中出事，而且事發前並沒有大喊。再者，鄒文懷亦隱瞞並沒有主動告訴，7月離世的李小龍，原來早於5月時，曾經在《龍爭虎鬥》片場配音期間，出現嘔吐及抽筋的情況。而節目組翻查到5月李小龍入院病歷，當日李小龍發高燒送院，沒有呼吸，情況嚴重，要花兩個半小時搶救，醒來時李小龍說話更口齒不清。

同時，麥海雄指李小龍家屬十分冷靜，並沒有向自己追問病人死亡原因：「一般家屬應該好哀傷，有啲親戚會追問死因，但係嗰陣時無人問我，無人問我我就唔講。」同時他提到，當年解剖調查死因時，發現李小龍腦中樞沒有血，才知道自己誤判，其實李小龍並不是因腦出血致死。他也說：「只怪自己唔夠老練，我嘅警覺性唔夠，以為自己早已斷症，如果血管爆裂令一個後生仔去世，我當然會抽血，留尿，抽胃液。」這句說話可圈可點，令人反思更多。

方東昇團隊更找到一批調查人員書信的珍貴通信紀錄，與此同時亦發現，李小龍之死連美國軍方亦有參與調查，詳細內容今晚一集會繼續，會愈揭愈多秘聞。

對於事件中的關鍵人物鄒文懷，是資深電影人。1970年擔任邵氏兄弟公司行政總裁，同年與公司鬧不快離職，他與何冠昌、蔡永昌及梁風成立嘉禾公司，並購入國泰片場舊址，變成嘉禾製片廠。1971年，鄒文懷高薪從美國聘請剛剛嶄露頭角的李小龍，1972年找李小龍主演《唐山大兄》，令嘉禾業務更大。