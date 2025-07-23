商台DJ泰山患前列腺癌第4期 擴散全身，曾一度失望：我係咪玩完？

商台DJ泰山（曾匡民），同時亦有個人YouTube頻道《泰山自煮》，不時拍片教下廚。不過近一個月卻沒有更新任何新影片。直至昨晚（22日）突然出現，並公開透露今年初患上前列腺癌第4期，與及接受治療和最新狀況。商台一班DJ留言關心鼓勵，客串主持電台節目《在晴朗的一天出發》的拍檔們林海峰、盧覓雪和阮子健在節目中也為泰山打氣。

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近日，香港娛樂圈「傷亡」慘重，不時有藝人離世、受傷或病重的消息。商台DJ泰山，昨晚在個人YouTube頻道《泰山自煮》公開透露，自己在本年初，患上前列腺癌第4期，正積極接受治療。他已有一段時間，並沒有在YouTube頻道更新影片，靜止大約一個月後，他更新影片時卻公布患病消息，網民及朋友們都大表震驚，而商台一班DJ也留言打氣，林海峰、盧覓雪和阮子健便在今日主持的《在晴朗的一天出發》內送上祝福。

50歲的泰山，在新影片內表示，今年1月尾因排小便不順暢去睇醫生，檢查後證實他患上前列腺癌第4期：「身體內嘅癌細胞已經入晒骨，遍佈全身好多地方，包括盆骨、頭骨、胸骨、膊頭及尾龍骨等。」

確診患病後，醫生鼓勵他並表示「有得醫」，所以泰山已在2月開始接受治療，除了注射賀爾蒙針及服食標靶藥外，還要接受化療，他指每3星期便要接受一次化療，至今年5月底才完成，及後再接受10次電療。直至今年7月他轉至腫瘤專科中醫診所繼續醫治。

現時最新的情況，泰山表示接受6次化療後，體內90%癌細胞已經清除，同時身體對電療的反應良好，由當初驗血，PSA（前列腺特異性抗原）是57，至現在已只得0.8，而正常男士是4或以下：「呢個係好消息，但我仍然係要繼續努力。」

回想發現患病的時候，泰山曾失望反問自己：「我係咪就咁玩完？」得知消息後，太太更是感到愕然，呆坐在梳化，而自己最擔心太太，怕不能跟太太一起變老，自己很害怕及不能相信自己患癌，接受患病後，更覺得自己玩完，為小朋友和太太之後生活打算。

泰山有牙買加血統，其姑姐是前商台主持，以及歌手曾路得。他亦曾修讀法國Disciples Escoffier專業烹飪文憑課程，並以精湛廚藝遊走各大媒體，擅長烹調法國菜及親子料理。