梁朝偉角逐威尼斯影展影帝 首次歐洲電影飾演科學家

梁朝偉去年參與拍攝歐洲電影《Silent Friend》，憑此戲入選《第82屆威尼斯影展》角逐最高榮譽金獅獎，爭奪最佳男主角獎項。影展將於於8月27日至9月6日舉行。梁朝偉在戲中飾演一名神經科學家，而他已經不是第一次在這影展上獲獎，於兩年前獲大會頒獎金獅獎終身成就獎。

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梁朝偉從影以來獲獎無數，除了在香港電影金像獎上6次封影帝、3次在台灣金馬獎奪最佳男主角外、又試過於2000年憑《花樣年華》在《第53屆康城影展》獲得最佳男演員，2023年更獲得《第80屆威尼斯影展》的金獅獎終身成就獎等。

威妮斯影展將在8月27日至9月6日舉行，大會公布21部角逐最高榮譽金獅獎的候選名單，梁朝偉憑去年拍攝的歐洲電影《Silent Friend》順利入圍，再一次揚威海外。

梁朝偉首度拍攝歐洲電影《Silent Friend》，由匈牙利導演Ildikó Enyedi編劇及執導，故事背景設定在德國中世紀大學城馬爾堡的植物園裏，圍繞一棵樹講述三個互有關聯的故事，梁朝偉飾演一名香港的知名神經科學家。

早年，梁朝偉已經開始拍攝中港台以外的電影，放眼世界拍攝更多種類型的電影挑戰難度，作多方面嘗試也為自己帶來新鮮感。當日獲得威尼斯終身成就獎時，他便透露過將會拍攝這部歐洲電影。他表示看過導演的作品覺得非常優秀，而且今次劇本為他度身訂造角色，所以很樂意合作。

梁朝偉向來很尊重每個演出的機會，事前會做很多功夫了解角色，而且會花時間看關於電影內容的書籍。今次梁朝偉在開拍前，花8個月時間閱讀有關神經科的書本，甚至請教香港幾間大學的腦科教授，讓自己能夠了解角色，有更大自信能演好角色。

另外，在21部角逐最高榮譽金獅獎的候選名單中，舒淇的作品《女孩》同樣入圍，這是她首次擔任導演的作品，而內地導演蔡尚君的《日掛中天》、《分手的決心》導演朴贊郁與孫藝珍產後首部韓片《無可奈何》同樣入圍。舒淇在社交平台發帖文，感恩在拍攝這套電影上，一路上遇到的每一個人。