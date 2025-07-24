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24/07/2025

MIRROR演唱會事故3周年：傷者李啟言首次亮相，鎖骨位置有插喉傷口引關注

#李啟言 #MIRROR #紅館 #影視娛樂 #姜濤 #呂爵安 #娛樂新聞 #盧瀚霆 #演唱會事故 #阿ＭＯ
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Text: wong lin lin rachel

　　香港男團MIRROR在2022年7月舉行紅館演唱會，期間發生巨型屏幕墮下事故，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）被大型屏幕壓至重傷，至今仍然留院治療。事隔3年，MIRROR的12位成員走過陰霾，已經重新投入工作，各自有發展，相反李啟言仍然奮勇地戰鬥，本月28日是事故3周年，他昨日在社交平台首次貼出近照，坐著輪椅上的他，面貌被刻意「加工」難以看清樣子，只見近鎖骨位置有一個深陷的插喉傷口。

 

　　男團MIRROR在2022年7月舉行的紅館演唱會爆出墮屏幕事故，舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨型屏幕壓倒，身受重傷至今仍然治療中。李啟言早前入稟區域法院為工傷索償，審訊期間亦透露了他已經離開了香港到外國繼續就醫。而另一名於當日一同受傷的舞蹈員張梓峯，也在昨日（23日）入稟區域法院提出傷亡訴訟，向舞台工程總承辦商「藝能」、其分判商「協興隆」、主辦方顧問「聯和專業服務」、負責製造吊掛裝置的東莞公司「銚龍」及康文署委託審視結構安全的「輝固」等6間公司索償，案件排期在2026年1月16日進行首次聆訊。

 

 

　　MIRROR演唱會事故後，多由李啟言父親李盛林牧師每星期發出的公開代禱信中，得知李啟言的治療進度。還有4日便是事故3周年，李啟言在個人社交平台分享了多張照片，並透露他的近況。李啟言在帖文中寫道，「琴（噚）日某眼鏡舖太子女講嘅嘢好鼓勵到我，所以分享少少最近有令我心情好的小點滴，順便睇吓接唔接收到大家嘅能量，btw, njnd（女團NewJeans縮寫）, me too。」

 

 

　　李啟言分享的照片中，其中兩張相是貓卡通照片，還有一張照片內除放有月曆，還有他十分喜愛的韓國女團NewJeans的照片陪伴，另外更有一張他的近照，李啟言於相中坐著輪椅望鏡頭拍照，但他刻意把面貌加工，令大家看不清樣子，但其頸部近鎖骨位置可見到一個深陷的傷口，估計是之前插喉接駁造口後所造成的，看到照片也讓人心痛。

 

 

　　圈中不少藝人和表演者，以及網民也紛紛留言支持李啟言，祝福他早日康復。而他的女朋友So Ching，由事故後一直不離不棄照顧陪伴。但近日有傳出二人分手的消息，李啟言其中一張天空照片，刻意提及她，而她也有在個人社交平台的限時動態轉發此帖文，並寫道，「 如果我有佢一半堅強。」二人互相呼應，似乎是間接否認分手傳聞。 

 

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