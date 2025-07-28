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28/07/2025

徐熙媛大S丈夫具俊曄暴瘦，風雨不改每天靜坐墓地陪伴

#娛樂新聞 #影視娛樂 #離世 #徐熙媛 #肺炎 #具俊曄 #日本 #大S #台灣金寶山
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Text: wong lin lin rachel

　　台灣藝人徐熙媛（大S）今年2月，與家人去日本旅遊期間，因患流感併發肺炎離世，丈夫具俊曄傷心不已。至今5個多月，仍然未能走出陰霾，早前他與徐熙媛的家人聚會照片流出，具俊曄明顯消瘦不少，臉色灰暗憔悴。而近日有網民出帖文指，發現具俊曄經常靜默地守候在太太徐熙媛墓地旁邊，癡心表現直叫見者痛心。

 

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　　徐熙媛突然離世的打擊實在太大，粉絲們都難以接受消息，更何況是她的家人，一直懷念著她。早前母親節，徐熙媛的母親（黃春梅）出帖文，分享了一張在節日下與家人聚會，雖然大家臉上也有笑容，但仍帶一絲絲悲傷。

 

 

　　徐熙媛丈夫具俊曄因為太太離世打擊太大，明顯消瘦了不少，而且面色灰暗、判若兩人。在帖文中，徐媽媽也有提到「我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦」，相信她亦很擔心具俊曄的情況。

 

　　同時，不時傳出具俊嘩不理天氣好壞，風雨不改每天也會去到金寶山的墓園，守候在太太徐熙媛的墓地旁邊，獨自一人靜默地陪伴。近日，有的士司機接載乘客去到該墓園，打算向徐熙媛獻花，該司機隨後發帖文表示，當時見到具俊曄低頭獨坐在墓地中央，對方見到此情此景，也感到心痛，「他真的是我看過最深情的男人了，希望他可以走出傷痛！」當時，具俊曄低頭看著平板電腦，不斷翻開太太的照片，而旁邊放著一碗吃不到幾口的麵。

 

  

　　同時也有不少人在帖文下留言，其中有金寶山工作人員的家屬和掃墓人士透露，近乎每天也會看到具俊曄出現，就算下著大雨，他都會在墓地旁照樣守護在側。原本讓人感覺蒼涼的墓園，也因為這個場面變得倍感悲傷。

 

 

　　另外，徐熙媛的粉絲也十分有心，在倫敦牛津街商店區附近的廣場內，打造了一張實木紀念長椅，椅子上鑲有金屬紀念牌，以中英語寫著：「她如一顆劃過天際的流星，將優雅、勇氣與善良，化作照耀我們的永恆光芒。」選擇這個地方，有指是徐熙媛以前遊學時時常漫步之地。

 

 

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