真相猜情尋｜八仙嶺山火事件播出受訪者原片，遇難家屬每年上山，生還者張潤衡社交平台帳號轉為Private

《真相猜‧情‧尋》最後兩集壓軸出場的個案是「八仙嶺山火之謎」，即將會在今晚（30日）播出，昔日受訪者的原本內容將會首度曝光。這次發生在1996年的山火事故，造成5死13傷，到今時今日都有人在談論，外間仍然有不少揣測，矛頭直指個別學生在小平原吸煙引致山火。重傷生還者張潤衡屢次被指是當日在山上有份吸煙的學生，曾被翻問此事竟以「真係，你搵到又點啫？」回應而被指涼薄。早前節目播出宣傳片，張潤衡被發現突然把社交平台轉為私人帳號，行為可疑。

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1996年2月10日，八仙嶺發生嚴重山火，造成 5 死 13 傷，死者包括馬鞍山馮堯敬紀念中學2名老師及 3名學生。雖然死因庭裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。慘劇發生至今，外界仍然不時談論。

製作組嘗試接觸多名涉及事件的校長和師生，絕大部分婉拒受訪，團隊循多個途徑重組拼圖，找來大量剪報及新聞片段，包括首度曝光的學生受訪原片，提供現場重要資訊。節目又找來從未公開的山火調查報告，分析內文對案中重要人物張潤衡的關鍵描述，以及有學生向警方供稱見到現場有四名同學食煙的細節。

報告又列明遠足路線不適宜14 歲以下人士行走，有死者家屬慨嘆：「咁細嘅細路哥，唔應該畀佢哋行條咁嘅路。」採訪隊在山火 29 周年紀念日當天，和消防處前處長、八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強，重返八仙嶺多個關鍵位置，還原昔日師生的行山路線，分析行小徑的風險。郭 Sir透露當年在現場拾獲一個內藏香煙的腰包，但並不知道物主是誰。

對於有指學生吸煙或玩火引致慘劇，郭 Sir 認為最重要講證據：「你要證明呢個係起因，我哋冇真憑實據。」而在實地考察期間，採訪隊意外發現一些關鍵物品，從而得出重要啟示，這些問號將會在今晚揭曉。 除實地考察及翻查昔日重要資訊，製作組又積極聯絡多名關鍵人物，包括負責調 查案件的時任大埔警區分區指揮官靳敦賢，及死者家屬 A 女士。

A 女士透露自女兒離世後，丈夫每年均會至少重訪八仙嶺一次與女兒「傾偈」：「佢久唔久上去睇吓佢（個女），帶佢鍾意食嘅糖、餅乾咁。」A 女士又指雖然至今依然掛念女兒， 但只會「喺個心嗰度」，並謂基於種種原因已放下、不再執著：「我放低喇，放低咪大家開心啲，無謂咁執著。」A 女士在節目中更以 16 字寄語涉事人士，真摯感人。