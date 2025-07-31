真相猜情尋｜八仙嶺山火：神秘腰包煙盒主人曝光，調查報告指不適合14歲以下人士登山

《真相猜‧情‧尋》最後一個探討個案為「八仙嶺山火」，方東昇團隊嘗試再登山了解，找來時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強同行，兼且於從未曝光的調查報告中找線索，嘗試釐清事實。今晚（31日）一集找到當時負責調查案件的指揮官，與案中的關鍵人物回應。雖然節目組並沒有公開講關鍵人物的名字，但畫面上是張潤衡昔日出席活動片段。

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節目來到最後一個單元，探討1996年2月10的八仙嶺山火個案，當日造成5死13傷，死者中包括馬鞍山馮堯敬紀念中學2名老師及3名學生。死因庭裁定5名死者死於意外，但裁判官指起火原因必屬人為。

節目組找回當年學生受訪片段，有學生憶述在山上有人吸煙：「見到有人喺度食煙，食食吓啲風好大，吹到成個山都係火。」於事件發生29周年正日，方東昇與團隊聯同時任新界區消防副總長，同時亦是八仙嶺山火跨部門調查小組主席郭晶強接受訪問，一同再次登山了解。

據節目中翻查從未公開的調查報告，當時學校將這次登上八仙嶺的活動形容的「金腳計劃」，附屬「愛丁堡公爵獎勵計劃」，而「愛丁堡計劃」訂明師生所行的路線，不適合14歲以下人士，但當日參與的學生逾八成未滿14歲。

而校方則對登山路線有不同的說法，校長許永豪曾表示：「係政府設定嘅山路，上山頂啲路都係舖好晒嘅，所以講難度嚟講係無嗰個難度嘅。」不過當日師生所行的，並非原有設定路線，有死者家長認為如果跟隨當日學校所定的路線，有可能免卻這次的意外。

郭晶強跟方東昇等人上山，分析當日師生抄小徑的風險，有師生去到小平原稍作休息後再次登山，但部分隨後的人到小平原休息時遇上山火，郭晶強表示若要逃離火團，要跨過馬騮崖，但小平原上馬騮崖接近90度直角，未必人人體能可以應付，部分爬不到馬騮崖陡峭山坡的學生就選擇走去另一條路。

與此同時，外間大部分關注，當年山上有人吸煙，而節目播出有行山的小朋友受訪的昔日片段中，也提及見到吸煙人士，郭晶強透露當年在現場拾獲一個內藏香煙的腰包，腰包中有煙仔及打火機，但調查後發現不屬於任何一個學生或老師。

郭晶強同時提到聯絡幫忙救人的譚加發，了解後才知道對方是腰包的主人，但因為譚加發用上新的腰包，袋中有香煙，以及一個放煙蒂的鐵盒，已排除他是縱火者。對於這位救人英雄，最後因情緒困擾山上輕生也感可惜。

節目組不斷嘗試找回當日上山的老師或同學訪問，但大部分不願重提往事婉拒受訪。今晚「大結局」，會找來當時負責調查案件的指揮官，以及案中的關鍵人物回應，關鍵人物是張潤衡，今晚揭曉。



