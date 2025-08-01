真相猜情尋｜八仙嶺山火事件：李雋文曾繼續沉默拒回應有份吸煙，方東昇用張潤衡「金句」抽水作結尾

由方東昇和黃曉瑩主持的無綫節目《真相猜‧情‧尋》，昨晚（31日）播出最後一集，仍然是關於「八仙嶺山火」事件，這件事當年非常轟動，山火導致3名學生及2名教師死亡，當時死因庭裁判官裁定死者死於意外，但認為起火原因必屬人為，而且源於有人吸煙或玩火機。張潤衡多年來被千夫所指，是他吸煙而引起山火，而另一「死過翻生」的同學李雋文，也被指是「一夥」。節目組聯絡到李雋文，他選擇繼續沉默，避免愈描愈黑。

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節目內，播出昔日學生在事件後接受訪問的片段，有學生聲稱見到有同學吸煙，並表示其中一人是童軍。當時有位於崖頂的同學表示，往下看見到小平原有多名同學吸煙，並且見到起火源頭附近有一名穿藍白條紋波衫的同學。

當時不少證據矛頭指向其中一位生還學生張潤衡，張潤衡亦曾經提供當日的照片，他確實穿上藍白色條紋衣服，不過他一直否認在山上有吸煙。事件29年來，外間都覺得他是「罪魁禍首」，不止一次網上言語攻擊，張潤衡亦不止一次還擊掀罵戰。

今次節目組曾經嘗試聯絡張潤衡訪問，不過他在最後也拒絕受訪。而這件事中還有一位學生是「死過翻生」的李雋文。當日有救護員拯救他時，他主動提出先救其他的同學們，而最後自己被救起上直升機期間，不慎再跌落山崖中。原本家長都以為他身亡並趕往醫院，翌日發現他在山中仍然生還。

李雋文也是山火事件的關鍵人物之一，之前他不止一次作證指張潤衡沒有吸煙，今次節目組找到李雋文，他不願意出鏡，但仍然肯接受訪問。李雋文提到張潤衡曾提到自己可以為他作證，他承認曾私下答應張潤衡，如果牽涉法律程序的話，他願意出庭作證，證明張潤衡當年於小平原沒有吸煙或玩火。不過外間有指李雋文與張潤衡是「一夥」，同樣在山頭上吸煙，他選擇不回應：「會保持初衷，純樸對待，回饋社會，唔會有任何變心。」

事過境遷，當事人及死者的家人，嘗試走出陰霾好好生活。李雋文之外，還有女死者的母親接受節目組訪問，她表示嘗試放低怨恨，放過別人，也別為難自己。而且她曾發夢見到女兒，女兒叮囑母親要開心生活，不要掛念。反而丈夫會不時帶著女兒喜歡的食物上山，跟女兒「談話」，以往一個月一次，現時會一年上山一次。

方東昇貫徹幽默作風，當然少不了再爆金句。29年後他跟攝製隊再次上八仙嶺，聲稱有「重大發現」，原來是這些年來，上山的遊人並沒有在事件中汲取教訓，仍然會在山頭上吸煙，方東昇等人執到不少煙蒂，並以張潤衡之前回應吸煙一事的說話為節目作結：「好多人會嘗試接近真相，對於社會嚟講，真相嘅意義除咗出一口氣，求個明白，討個公道，仲有啲乜？如果我哋搵到答案，但冇汲取教訓，歷史只會重演，悲劇只會再臨，到時或者真正應驗一句話：『真相，畀你搵到咁又點呢？』」