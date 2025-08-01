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01/08/2025

李嘉誠與長男孫李長禧如「餅印」，未成年創業搞綠色永續生意

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Text: wong lin lin rachel

　　香港首富李嘉誠分別有7名子孫，他們都開始長大成人，而且遺傳了爺爺的基因做生意，長和集團主席李澤鉅的長女李思德，早年加入家族上巿公司，出任長實企業業務發展部經理。而李澤鉅的兒子李長禧同樣有生意頭腦，在未成年時候已創辦綠色永續生意。近日有網民翻開李長禧的照片，發現李長禧與爺爺有同一特徵，也有一個燦爛的笑容。

 

Read more：福布斯全球富豪排行榜：馬斯克身家$4065億美元登頂，李嘉誠蟬聯香港首富

 

　　李嘉誠家族第三代，有李澤鉅與妻子王儷橋育有的三女一子，長女李思德、次女李思穎、三女李燕容、和兒子李長禧。而李澤楷則與女星梁洛施育有三名兒子，長子李長治，次子與三子是雙胞胎：李長軒及李長亨，共7名子孫。

 

 

　　兩年前，有消息報道指，李澤鉅長女李思德，加入家族上巿生意，出任長實企業業務發展部經理。而李長禧則在未成年時與朋友共4人創業，做綠色永續品牌生意。2022年時李長禧只有16歲，以英文名「Michael Li」跟3位同學一起創辦綠色品牌「Jord」，他們在訪問內表示受到學校鼓勵推動環保，並受海洋污染情況所啟發而創辦公司，提倡環保永續。

 

 

　　4名創辦人設立網站，聯繫不同領域的專業人士，組成顧問委員會並制定永續發展生意，同時聯絡及邀請綠色商店加入平台。當時訪問眾人時，他們透露網站已聯繫超過200個品牌及實體店。李長禧與同學們營運網站生意並不是「兒戲」，網站現時仍在運作，從網頁上可見公司業務覆蓋有餐廳、時裝、交通及健康食品等，種類繁多。

 

 

　　一直以來，富豪的後代多數也較低調，就算每年1月1日，李嘉誠到柴灣拜祭亡母，孫仔女們都會遮蓋樣子不想曝光。近日，有網民找到李長禧與其餘3位同學的訪問照片，使李長禧的樣貌曝光。在四位年輕人中，其中一個與李嘉誠外貌極為相似，有如「餅印」，而且還有李嘉誠的招牌笑容，使網民一眼就認出是李長禧。

 

 

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