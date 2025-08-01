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01/08/2025

暑假新片推薦：《壞蛋聯盟2》還原NASA級真實火箭升空畫面，李敏鎬科幻之作《全知讀者視角：滅世預言》

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Text: wong lin lin rachel

　　暑假檔期來到第二個星期，仍然是外語片的世界，除了有動畫《壞蛋聯盟2》外，還有《神探零零甩》（The Naked Gun）。而韓國Oppa李敏鎬演出新戲《《全知讀者視角：滅世預言》（Omniscient Reader: The Prophecy）等，總會搵到一套電影吸引你入戲院歎住欣賞。

 

Read more：7月暑假新戲：陳可辛《醬園弄．懸案》，章子怡毁容式演出 鄭中基《阿龍》延至9月上映

 

　　在7月31日分別有《神探零零甩》、《無名之輩：否極泰來》、《全知讀者視角：滅世預言》、《壞蛋聯盟2》和《雄獅少年2》 上映。

 

1.《壞蛋聯盟2》

　　動畫《壞蛋聯盟2》比2022年播出第一集壞得更盡，舊罪犯班底老友鬼鬼，位位曾經叱咤風雲現今已改邪歸正，卻突然捲入一場橫跨全球的驚天大劫案，被迫重操「壞」故業。今次原班導演皮埃爾佩裏費爾（Pierre Perifel）攜手奧斯卡得主森洛維（Sam Rockwell）、麥馬朗（Marc Maron）等黃金聲演陣容，打造更瘋狂、更宏大的全球冒險。

 

 

　　電影有3大睇頭，笑點升級，食人魚先生因「排氣問題」引發太空危機、鯊魚先生偽裝成婚禮證婚人大show鍵盤才藝，荒誕情節完美結合「成熟的愚蠢」哲學。續集更跳出搶劫片框架，向《職業特工隊》、《占士邦》致敬，壞蛋聯盟執行「偷火箭」超高難度任務，電影重金打造NASA級真實火箭發射場景，團隊緊抓點燃的引擎逃離地球，視覺震撼。另外，「雙影帝對決」：森洛維配音的狼先生與新角色「姬蒂貓」（丹妮爾布魯克斯 飾）展開心理攻防，探討「人能否真正改變」的深刻主題。電影由格林美得主Busta Rhymes獻唱開場曲〈Taking Everything〉，片尾靈魂樂〈Goodlife〉由Rag’n’Bone Man與新星WizTheMc演繹。

 

2.《全知讀者視角：滅世預言》

　　由李敏鎬、安孝燮主演的韓國奇幻動作電影，上周於韓國上映有好票房，連續5日成為票房冠軍。電影改編自韓國同名網漫及小說，劇情講述一個平凡上班族意外捲入小說世界的奇幻冒險。今次電影跟《與神同行》特效團隊再度合作打造。

 

 

　　同時，角色上性格鮮明，而且角色之間的互動有很多感人場面，每個角色性格都活生生貼近生活，觀眾會從角色當中，找到與自己相近的地方。

 

3.《神探零零甩》

　　故事講述銀行發生劫案，多名人質被脅持，一位經常搞笑的神探法蘭克卓賓（里安尼遜 飾）獨自出擊，成功救回所有人質，不過過程中搞笑地把劫匪打得皮開肉爛，令他與隊長兼老友愛德（保羅華特侯沙飾）一同被調往交通部。

 

 

　　工作期間，發生一宗汽車意外，他被捲入謀殺案的旋渦，以他的機智發現案中有案，事件牽涉國家安全。在查案過程中，他邂逅了小說女作家貝芙（彭美拉安德遜 飾），讓他乾涸已久的心，再次泛起漣漪。故事輕鬆搞笑，可以讓人入戲院放低壓力大笑一番。

 

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