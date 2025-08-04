李啟言成功勝訴工傷索償案，揭以往每月逾7萬收入，可離開醫院呼吸新鮮空氣

舞蹈員李啟言（阿Mo）於2022年在MIRROR演唱會上被巨型屏幕壓傷後，3年來一直積極接受治療，他的情況一日比一日進步，繼早前罕有貼出近照後，在過去周末，李啟言父親李盛林發的一封「阿Mo的代禱信」中，透露一家人剛有一個新經歷，李啟言與家人嘗試離開醫院，呼吸新鮮的空氣，來一個簡單又難得的旅行。

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李啟言早前入稟區域法院，向其僱主「舞館」就工傷索償。案件早前在區域法院處理，舞館一方未有派代表出席應訊。遭頒下申請人勝訴的「非正審判決」，裁定答辯方對申請人有法律責任。案件將押後至10月17日再進行指示聆訊，當時李啟言的代表律師曾透露，他在事故前，每月收入逾7萬元。

現時身在外國接受治療的李啟言，康復情況也有好消息，正如李盛林牧師所說，「不僅是個人奮鬥，更是為他人帶來希望」。在周末發出的第158封代禱信中，李盛林牧師提到3年前，李啟言自主神經系統受損，出現神經纖維化及神經信號傳導異常，導致汗腺調節功能障礙和血管收縮擴張異常等情況，身體未能自我調節體溫，目前治療採用兩種方案，促進神經內膜修復，重建神經傳導功能。

此外，李啟言雖然能夠維持每日排便功能，但仍需借助外力按壓與人工輔助的方式，來完成定時清潔的照護程序。盼望當去纖維化過程中，泌尿系統能接收神經信號，啟動感覺和肌肉控制功能。

李啟言被父親李盛林牧師讚揚，「阿Mo的堅持，正為這場突圍戰注入源源不斷的生命力。」 對於最初發生事故後，曾被判定完全癱瘓、神經功能100%受損的李啟言來說，能透過體內植入的神經調控晶片，受微電的刺激下，將意念轉化為有意識的動作，已是醫學奇迹般的突破。

此外， 李盛林牧師透露李啟言曾坐車離開醫院，呼吸新鮮空氣，李盛林牧師形容這小小的行程，讓他們像春遊的孩子般興奮，「在完成晨間護理與早餐後，我們懷著既緊張又期待的心情，協助阿Mo在輪椅坐上復康巴士。當車輛緩緩駛離醫院，窗外的風景逐漸取代了熟悉的白色長廊，看見阿Mo的眼中閃爍著久違的光芒。」他們覺得短短幾小時的「微旅行」已在復健路上種下了希望的種子。

李啟言代禱信：

*李盛林牧師／／啟言（阿Mo）代禱信 158（20250803）「阿MO迎向神經重塑的挑戰」*

「…我奔跑，不像無定向的；我鬥拳，不像打空氣的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」 （哥林多前書 9:26-27）

*【經文解釋（下）】*：*保羅以身作則的榜樣*

1）事奉需有清晰目標：不是為個人成就，而是為完成神的託付。

2）屬靈爭戰需要自律：克制懶惰、慾望，才能有效見證基督。

3）生命與資訊必須一致：否則事工可能淪為「打空氣」。

*【阿MO在經文中的體驗（下）】：保羅的話在阿Mo生命中的迴響*

*阿Mo的經歷展現了哥林多前書9:26-27的核心精神：*

a）*目標清晰*：他的康復不僅是個人奮鬥，更是為他人帶來希望。

b）*自律與堅持*：在極端困難中仍不放棄，體現身體的爭戰與信仰屬靈爭戰的協調互補，帶來盼望與勝利。

c）*生命與信仰實踐*：他的見證不是理論，而是透過每一天的掙紮與進步活出來的。

*（一）啟言（Mo）：迎向神經重塑的挑戰*

1）*神經重塑的挑戰*：

a）*體溫調節系統*：自三年前自主神經系統受損以來，阿MO出現了神經纖維化及神經信號傳導異常，繼而導致汗腺調節功能障礙和血管收縮擴張異常等臨床表現，以致身體不能自我調節體溫。目前治療方案主要採用：

i）*高劑量B族維生素*（B1、B6、B12）聯合補充療法；

ii）*細胞活化再生治療*;

iii）通過這兩種干預手段，*旨在促進神經內膜修復，重建神經傳導功能*，最終實現神經系統的去纖維化修復，與及神經突觸的延伸上下接合為目標。

b）*排便功能*：*目前雖然能夠維持每日排便功能，但仍需借助外力按壓與人工輔助的方式，來完成定時清潔的照護程式*。盼望當去纖維化過程中，泌尿系統能接收神經信號，啟動感覺和肌肉控制功能。

c）*大小肌肉活動能力*：

i）對於曾被判定為完全癱瘓、神經功能100%受損的阿Mo而言，*能透過體內植入的神經調控晶片，受微電的刺激下，將意念轉化為有意識的動作，已是醫學奇跡般的突破*。這不僅是肌肉記憶系統的重建之旅，更是靜待去纖維化的神經在微電信號刺激下逐漸蘇醒的過程。

ii）每日高強度的康復訓練，在增強肌肉與關節活動能力的同時，也巧妙地為大腦構築了一個「神經回饋迴圈」-- *那些由機械輔助產生的動作，正持續重塑受損的神經網路。每一次看似微弱的信號傳遞，都是神經通路在纖維化牢籠中的艱難突圍。而阿Mo的堅持，正為這場突圍戰注入源源不斷的生命力*。

2）*守望禱告*

請為阿MO面對重重挑戰的關卡禱告，盼他能在大能神的恩手下繼續勇於面對，同時經歷神對他的憐憫醫治。

*（二）Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】：嘗試走得更遠，沒有醫院味道的空間*

1）*這是一個充滿希望的清晨。在完成晨間護理與早餐後，我們懷著既緊張又期待的心情，協助阿Mo在輪椅坐上復康巴士。當車輛緩緩駛離醫院，窗外的風景逐漸取代了熟悉的白色長廊，看見阿Mo的眼中閃爍著久違的光芒*。

2）*巴士將我們載往一處比較寧靜的街區，這裏人流雖少，卻充滿生活的溫度。咖啡館和烘焙店飄來的香氣，這些不帶消毒藥水味的空氣，對阿Mo而言是多麼珍貴的禮物*。我們像春遊的孩子般興奮，卻又小心翼翼地守護著輪椅的每個轉角。

3）回程推動著輪椅回復康巴士，*輪椅滾動的聲響彷彿在說：今天的每一步，都是明日繼續前行的勇氣。醫院的白牆依然在那裏，但我們知道，有些改變已經悄悄發生 -- 當阿Mo重新聞到這個世界的氣息時，復健的路上便又多了一盞溫暖的燈*。雖然終究要回到醫院的病房，但這短短幾小時的「微旅行」已在復健路上種下了希望的種子。今天的每一步嘗試，都是明天繼續前行的勇氣。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「*158：阿MO迎向神經重塑的挑戰」*