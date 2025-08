傳薛家燕被年輕17年男友Andy騙財2億 感事態嚴重，急發聲明澄清

薛家燕與「隱形男友」Andy發展姊弟戀,拍拖多年一直保持低調甚少談到男友的事,但男友其實已「融入家中」,與家燕姐仔女相處愉快。不過近日有傳家燕姐被Andy騙走2億身家,對此家燕姐要發聲明回應此事。

近日瘋傳薛家燕遇感情騙子,被男朋友Andy騙了2億身家。雖然她曾經在活動上否認此事,並笑言自己沒有2億身家。但傳聞並沒有因此而停下來,而且愈傳愈勁,甚至連身邊朋友也擔心她,她說:「連沈芝華都問我係咪畀人呃,佢話傳得好緊要,冇咁嘅事,我都冇2億。佢(Andy)都懷疑我係咪有第二個男朋友。」

家燕姐事覺不妙,所以特別出聲明回應,家燕姐的聲明如下:

有鑑於近日發現在社交媒體上,出現本人「再婚」、「換男朋友」、「被騙兩億」等不實資訊,以憑空創作錯誤訊息搏取流量及點擊率。 本人薛家燕特此聲明,以上提及內容全部為虛假資訊,

本人現階段生活非常美滿充實,希望相關機構及媒體停止對本人私人生活及身邊的朋友作出不實報導!對於未經許可盜用本人之名字及肖像進行「看圖作文」之行為,本人保留法律追究權利,請相關專頁及媒體立即將該貼文及影片下架!

透過此次事件,我收到了很多朋友的關心,雖然是不實傳聞,但亦感受到大家溫暖的問候,自己是被大家的愛包圍的,所以也希望在此謝謝大家,我現在家庭生活美滿、工作順利,真的非常幸福與感恩!

家燕姐與石保慶在1984年結婚,二人育有兩女一子,不過在1995年離婚,她獨力養大3子女,單身多年,直至在2018年認識比她年輕17歲的男友Andy,家燕姐早前接受陳志雲的訪問時,罕談與Andy的感情,自爆對方曾經向自己求婚。

訪問時,家燕姐不時展露甜蜜笑容,她罕談男友的關係,直言男人很癡身:「有時夜晚唔記得講Good night,see you in my dream,佢會覺得今日冇咗你嘅聲音。」而她與Andy拍拖多年,子女們也接受Andy,有時家族旅行也會相約Andy同行。

在節目尾聲,家燕姐向Andy講愛的宣言:「我好多謝你一直愛錫我、體諒我、照顧我,我覺人生去到呢個年紀,有咁甜蜜時光好難得。你成日話我似細過你,我真係一個大細路,你比我成熟好多,好多時我有困難你幫我分憂。我人生呢段時間認識到你係我嘅福氣,希望我哋繼續甜甜蜜蜜。」