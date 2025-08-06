Lady Gaga音樂頒獎禮與《APT.》大獎競爭，帶Gabubu出巡帶動泡泡瑪特股價飆升？

到處都有Lady Gaga！她正舉行《The Mayhem Ball》巡迴演唱會，同時剛在Netflix上架的《星期三》（Wenseday）第2季中客串演出。她在外國大型《MTV音樂錄影帶頒獎禮》參與度也極高，獲得12項提名，暫時是最多提名的一位歌手。

《MTV音樂錄影帶頒獎禮》即將於9月7日舉行，近日大會公布各個獎項的提名名單與部分獎項，並已在官方網站內進行投票。Lady Gaga的形勢大好，她暫時有12項提名，包括「年度歌手」、「年度歌曲」、「年度音樂錄影帶」以及「最佳大碟」等大獎，而她跟美國男歌手Bruno Mars合作的歌曲《Die With A Smile》被提名「年度歌曲」。

在對手方面，與Lady Gaga合唱的歌手Bruno Mars亦不相伯仲，共有11項提名，當中他跟韓國女子組合BLACK PINK成員Rose的洗腦歌曲《APT.》 分別爭奪「年度歌曲」、「年度音樂錄影帶」、「最佳流行音樂錄影帶」等5獎項。

Lady Gaga的魅力無比，之前她曾經在VMA頒獎禮上獲得18個獎項。而她最近還迷上Pop Mart（泡泡瑪特）當中一個人氣公仔Labubu，特別找到名設計師Marko Monroe為其Labubu特別訂製服裝，跟足她現時正在巡迴演出的其中一個服裝造型。有網民發現Lady Gaga帶著「Gabubu」出街，有指這樣令泡泡瑪特的股票急升，Lady Gaga的威力果然驚人。