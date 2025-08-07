  • 報價
07/08/2025

陳奕迅巡唱壓力大患焦慮症，目前仍需服藥，一粒音失誤也會發脾氣

#焦慮症 #紀錄片 #娛樂新聞 #陳康堤 #影視娛樂 #FEAR and DREAMS #陳奕迅
　　陳奕迅（Eason）世界巡迴演唱會《FEAR and DREAMS》是如何誕生？日前在澳門舉行了演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》的首映禮，與在場觀眾分享自己在這個演唱會旅程的起跌。經常嘻哈大笑的他，自爆在演唱會期間患病，今次不是聲帶出事，而是因為壓力誘發焦慮症。

 

Read more：58歲蔡一傑腦瘤手術後首次站台表演，擔任陳慧琳演唱會嘉賓盡情獻唱跳動

 

　　陳奕迅《FEAR and DREAMS》巡迴演唱會期間，曾經試過受腰傷困擾，也曾因身體不適而無奈取消演出，甚至曾經在演唱會期間唱到《今日》當中一句歌詞「今日事情如不順，今日問題仍不盡」的時候，在台上哭得淚如泉湧。種種辛酸，於演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》記錄下來。

 

 

　　日前紀錄片在澳門首映，陳奕迅跟觀眾一同欣賞電影，同時跟大家對談分享感受。觀眾看著陳奕迅在過程中遇到的事，雖有不少歡樂，同時也被影片感觸多次落淚，陳奕迅重溫這些經歷，也忍不住邊看邊哭邊笑。

 

 

　　《FEAR and DREAMS》演唱會歷時7年、橫跨全球180多場演出的紀錄片電影中，有不少台下的珍貴幕後片段，同時亦坦蕩蕩地告訴大家，表面風光背後的辛酸，因無窮無盡的壓力，陳奕迅在巡唱中途，引發了恐懼和焦慮。紀錄片中，陳奕迅坦言做藝人的艱辛，常常害怕做得不夠好，說錯話被人鬧，有時會迷失不知應該如何做才好，甚至跟歌迷網上隔空聚會時，他也感觸落下淚。同時身、心受損，除了身體受傷，片段內見到陳奕迅躺在醫院床上面上包滿紗布，同時呈現了陳奕迅於杭州站開始出現精神上問題，並確診「焦慮症」。

 

 

　　 

　　巡演期間，陳奕迅的情緒上落很大，從片段內可見，他對自己演出要求非常苛嚴，演出錯一粒音也會發脾氣， 聲帶出現一些問題也會激動想取消演出，亦因這些無形壓力引發情緒病：「我知道自己有精神病後，都反問自己，而家先有？！我睇咗一個好好嘅醫生，目前仍有食藥。啲藥無多大副作用，不過醫生就認為我最好停低唔使做演唱會先停藥。我試過停藥，但身體就話我知唔得，明明瞓得好，心情唔錯，但無法控制一啲莫名而來嘅緊張，所以決定巡演停咗先會停藥。」

 

 

　　同時，也令陳奕迅都學懂了放下：「51歲喇，我會諗何必跟人爭拗？何必跟自己鬥氣？咁樣令自己太辛苦。人真係無需要跟自己過唔去，假如大家立場唔一樣，就由得佢。」

 

 

　　另外，有觀眾被挑選可以向陳奕迅發問，何時會跟女兒陳康堤合作，他笑謂父女已早於2011年問號專輯內的《Baby song》合作，這歌由陳康堤彈奏鋼琴、《盲婚啞嫁》曾唱和音：「我期待再有機會嘅，但佢高級過我，哈哈哈.....唔知佢願唔願意。」其實在同一日，他的女兒聯同所屬唱片公司歌手們，在澳門另一場地進行演出，故未能一如以往，陳康堤在台下欣賞父親演出。

 

#焦慮症 #紀錄片 #娛樂新聞 #陳康堤 #影視娛樂 #FEAR and DREAMS #陳奕迅
