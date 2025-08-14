  • 報價
14/08/2025

黃子華95歲父親亮相，香港首位買法拉利車主，慷慨捐贈家鄉防疫

#娛樂新聞 #影視娛樂 #黃子華父親 #黃子華 #破地獄
Text: wong lin lin rachel

　　黃子華早前主演的電影《破．地獄》大收旺場，細數近年他有份演出的電影都不斷破票房紀錄。經常為電影做宣傳有問必答，不過鮮有談及家人。近日，社交平台流傳一段黃子華爸爸的訪問。據知，黃爸爸年輕時有頭有面，做電器生意，跟60年代四大探長有交情，據知更是第一位擁有法拉利的車主。

 

Read more：62歲李連杰榮升外父，大女婚禮送頂級電動車 傳與前妻離婚惹女兒不滿

 

　　近日有內地媒體流出片段，聲稱在廣東三水蘆苞鎮訪問到現年95歲的黃子華爸爸黃偉生，片段內的老人家精神翼翼，對方承認自己是黃子華的父親。黃偉生表示自己在蘆苞鎮有物業，見到村民每日進行防蚊工作，他二話不說爽快地捐錢支持，並獲村委頒感謝證書。

 

 

　　黃子華跟父親一樣經常做善事，幫助弱勢社群，早前黃子華再為惜食堂拍攝宣傳短片，他於2013年開始，為惜食堂出錢出力，支持惜食堂不同階段的發展，並自資拍攝短片：2013年的《黃子華想你知道》、2015年拍《黃子華行樓梯》及於2017年拍《黃子華彈樓梯》。相隔8年，今次黃子華再次拍攝名為《黃子華大茶飯》短片，為即將啟用的「惜食堂賽馬會食品製作中心」籌募營運經費。

 

 

　　黃子華以往在棟篤笑，多數也會提及與「阿爺」的生活點滴，卻甚少提及其他家庭成員。今次黃爸爸「現真身」，片段內影到黃偉生身材略瘦，用拐杖支撐走路，旁邊有人協助。而黃爸爸的屋內貼滿了黃子華年輕時的照片和一些剪報。黃偉生接受訪問時表示，黃子華也曾回鄉住。

 

 

　　黃子華曾經提及對父親的印象，他讚父親的口才很好，而且充滿自信。另外，根據鷄記麻雀館老闆「鷄叔」林國強推出的傳記中，當中有篇幅講到黃子華父親做電器生意，而且有頭有面，跟當年60年代叱吒一時的四大探長有交情，並且指黃偉生是香港首位擁有法拉利名車的車主。鷄叔還透露，60年代擺酒時，黃偉生去壽宴畀人情的金額，足夠買當時約400呎房屋，形容黃偉生出生闊綽。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

