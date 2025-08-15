言承旭拜祭故友徐熙媛傷心流淚 拍攝《流星花園》曾被傳性格古怪

台灣藝人徐熙媛（大S）今年2月與家人去日本旅遊期間，因患流感併發肺炎離世。她的家人和丈夫具俊曄仍然未走出傷痛。而跟徐熙媛合作拍《流星花園》的言承旭，近日往拜祭時同樣不捨這位「情人」，更於墳前哭了！

徐熙媛自今年2月離世至今，其家人、影迷以及朋友們仍然傷感，未能走出陰霾。除了丈夫具俊曄傷心不已，至今仍風雨不改每天坐在墓地，看著妻子徐熙媛的舊照，且日漸消瘦，情況令家人和朋友擔心。而徐熙媛的友人也陸續到墓地拜祭。

昔日跟徐熙媛拍攝台灣偶像劇《流星花園》，成為經典熒幕情侶的言承旭，近日跟徐熙媛的好友賈永婕、王兆杰夫婦一起到金寶山玫瑰園拜祭。

據台灣傳媒報道，當日眾人在墓地逗留約13分鐘，期間言承旭彎腰低頭對著徐熙媛墓地，似在心裏跟故友說話，還不禁流淚、不停用手抹去淚水，在旁的賈永婕不時拍拍他的肩膊以作安慰。離開墓地後，言承旭獨自駕車離開，更為徐熙媛食齋。事後賈永婕接受傳媒訪問，眾人首次去拜祭，大家更跟徐熙媛說：「杉菜，道明寺來看你了。」

2001年徐熙媛與F4合作拍攝《流星花園》，她飾演女主角杉菜，言承旭飾演道明寺，當日劇集在亞洲掀起熱潮，之後多年來不同地區藝人也曾經翻拍這劇，但大眾仍然覺得徐熙媛和言承旭這對熒幕情侶飾演得最好。

當年拍攝這劇的時候，曾經不止一次傳過徐熙媛真的喜歡了言承旭，不過男方並不接受女方愛意，之後因愛成恨。多年後，徐熙媛接受訪問時曾透露拍劇期間，經常跟言承旭有爭執，更直指言承旭性格古怪，不過日子久了，徐熙媛也能包容對方，好好相處。

言承旭近年多在內地發展，他當日拍《披荊斬棘的哥哥》時，徐熙媛拍片為老友打氣，徐熙媛更說：「道明寺，我是你的杉菜，我們以前拍戲的時候，動不動就互相耍彆扭，那個時候我覺得你真的是高深莫測的『死小孩』，現在你反而變成一個大哥哥，然後又變得開朗、更有魅力。你是我人生中第一個男主角，道明寺。杉菜永遠都在！」可見徐熙媛與言承旭感情非淺，而她跟F4其餘三人也感情很好，她的離開，大家都感到很失落。