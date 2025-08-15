8月新戲速報：《鬼滅之刃》打鬥場面震撼、《空心人》張兆輝將兒子還魂，9月預告《8號出口》登港

在這星期暑假檔期的電影，仍然以外語片及動漫電影為主，大眾期待的日本動漫《鬼滅之刃》終於在香港上映，除了大量的打鬥場面之外，亦會有感動的環節。另外，由彭發執導、張兆輝和王敏奕主演的驚慄電影亦於這個星期上映。而即將在9月上映的猛片，亦相繼宣傳中，分別有《8號出口》和《玫瑰夫大戰玫瑰妻》。

1.《空心人》





《空心人》由張兆輝、王敏奕、羅蘭等人演出，故事講述一對夫婦痛失兒子後，妻子在網絡上求助，請來一個被兒子附身的公仔，希望通過這個方法令兒子還魂，不過最後卻令家中發生連串古怪事情。在驚慄與恐怖的背後，其實藏著至深的親情，帶出父母親對子女的愛。

王敏奕本身怕睇鬼片或驚慄電影，而張兆輝同樣少拍這類型的戲，二人同時因為這個劇本被感動而接拍。加上羅蘭曾飾演「龍婆」，深深吸引著張兆輝，很期待今次的合作。

2.《鬼滅之刃：無限城篇》

《鬼滅之刃》是日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的漫畫作品，於2016年2月至2020年5月在集英社《週刊少年Jump》連載。當中人與鬼的悲劇、激烈的刀刃決鬥、每個角色都充滿魅力，而且故事幽默有趣，一直以來都有捧場者。

這次電影為了讓變成鬼的妹妹禰豆子變回人類，加入鬼殺隊的竈門炭治郎，一路上與不同的「柱」成為同伴並肩作戰。無限列車篇的「炎柱」煉獄杏壽郎、遊郭篇的「音柱」宇髓天元，以及在刀匠村篇的「霞柱」時透無一郎與「戀柱」甘露寺蜜璃，同伴我妻善逸和嘴平伊之助。 當大家參加集體「柱訓練」，為即將到來與鬼的戰鬥做準備時，鬼舞辻無慘出現在鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公大人身陷危境，炭治郎和「柱」們趕往宅邸，但被無慘的手推入一個神秘空間。炭治郎和鬼殺隊來到惡鬼的基地「無限城」，正式開始與惡鬼之間的最終戰役！

9月新戲預告：

1.《8號出口》9月4日上映

充滿神秘感的電影！電影於康城影展「午夜放映」單元，當時甚得觀眾喜歡，全場起立鼓掌8分鐘。這套日本超人氣驚悚遊戲《8號出口》改編真人版電影，迷路男子（二宮和也 飾）意外被困地下鐵神秘地帶，無限循環的詭異通道彷彿擁有意志，隨時變異。為了找到通向目標的「8號出口」，男子唯一能做的，就是奮力追索周遭細思極恐的異常。在令人迷失的無盡迴廊之中，迷路男子能否找到真正的出口，逃出生天？

【※注意】

∞ 不要忽視任何異常。

∞ 如發現任何異常，立即回頭。

∞ 如沒發現任何異常，不要回頭。

∞ 從8號出口出去。

2.《玫瑰夫大戰玫瑰妻》9月4日上映

電影由《爆炸性醜聞》、《非常外父揀女婿》導演導演積路治（Jay Roach）執導、《奇異博士》班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）以及金像影后奧利花高雯（Olivia Colman）主演，黑色喜劇電影《玫瑰夫大戰玫瑰妻》（The Roses）將於2025年9月4日在百老匯院線獨家上映，8月30日起推出優先場。

電影自開拍以來備受影迷期待，以大膽視覺重新演繹1989年經典電影《玫瑰戰爭》，今次版本以全新角度切入，探討現代愛情及家庭關係的荒謬與混亂。電影講述玫艾菲（奧利花高雯 飾）與玫菲奧（班尼狄甘巴貝治 飾）是眾人心目中的「模範夫妻」，一家四口家庭生活看似甜甜蜜蜜，但一場令玫菲奧事業插水的意外，竟卻是玫艾菲事業起飛的契機！這對好勝夫妻分歧愈多，怨念積累愈深，「霉爆」夫大鬥「玫瑰」妻，相愛相殺之戰蓄勢待發！