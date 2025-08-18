李連杰入院接受手術，頸部留深長疤痕引發關注 向太陳嵐代好友報平安

武打影星李連杰日前在社交平台開心宣布大女兒李思結婚，自己榮升外父，並已準備送名車給女兒。可惜無常突然來襲，他在周末上載入院做手術相片，自稱「硬件出事」入院做手術。在電影內威風八面的他，在醫院內都變得無力要由醫護人員幫忙。完成手術後，他立即向外界報平安，還幽默地表示，頸部又深又長的疤痕是新的「紋身」。

不少資深藝人近年開始活躍於社交平台，就連62歲武打影星李連杰，近來也愛在網絡上分享自己的日常。上星期還開心地跟大眾分享女兒即將結婚，自己榮升外父甚感歡欣。不過，周末他突然以「最近又經歷了一次無常的試煉」為題，上載自己於醫院內臥病在床的照片，其中一張近照還露出痛苦的表情，強人也倒下，不禁令人擔心。

當時，李連杰並沒有詳細交代自己的病況，在留言區有一位叫「甲子哥」的網民，表示代李連杰報平安：「杰哥無礙，大家安心，讓我報個平安…」，並貼出疑似李連杰嘅通話截圖，圖中顯示李連杰以語音回覆對方嘅短訊。甲子哥也有個別回覆網民，指李連杰很快會同大家見面。

昨晚（17日）李連杰再上載片段，把整個進手術室的情況紀錄下來，帖文中寫著，「硬件壞了，進廠修理一下」，他應該由一位男性友人陪同入院直至到達手術室門外，聽到一把男子聲音向他說：「阿彌陀佛。」而戴上紅色手術帽的李連杰，在病床上還算精神，臨推進手術室前舉手做出勝利V字手勢。

今早李連杰再上載另一片段，完成手術後他坐在輪椅上由醫護人員推回病房。被安頓後，他於床上還打坐整頓心情，但過了一陣子又再忙於工作，與團隊透過視像會議開會。片段內，李連杰不失幽默，除了不介意分享自己穿著病人衣服的樣貌外，更笑言不慎露出一雙美腿，之後他接受醫護人員檢查，他還指著「脖子上新添超酷大的『紋身』」。之後數天已經可以拆線，胃口極好的他立即去食店品嚐美食。