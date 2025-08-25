李嘉誠新書《光中回首》贈予有緣人，記錄建慈山寺的歷程，與兒子生活中的佛學故事

香港首富李嘉誠近日推出新書《光中回首》，書中有九個章節，記錄興建慈山寺的點滴、對佛學的看法以及自身的經歷。書本有兩款封面：一款是直向動態，另一款是橫向動態。《光中回首》新書不設公開發售，只贈予有緣人。

李嘉誠近日出了新書《光中回首》，記錄了興建慈山寺由買地、興建以及營運的心路歷程與自己的體會，當中有很多關於慈山寺的故事，同時亦透露了李嘉誠對世界觀的看法。

慈山寺有別於其他寺廟，寺廟內是不燒香的，並推崇「以水供佛」，原來這也是出於李嘉誠的意思，他認為大量燒香對環境和空氣構成影響，對於附近居民和動物影響至深，李嘉誠體現了人與環保和諧共存，「選擇以不擾人、自擾的態度，與自然和諧共生。」

（慈山寺Facebook照片）

而位於慈山寺的巨大觀音像，左手拿著甘露瓶，右手則持摩尼珠而並非楊柳枝，這個是他跟兒子李澤楷的一段往事。當李澤楷還小的時候，兩父子飯後眾人望到天空上閃著一個綠色光球，兒子問爸爸：「我哋係唔係見鬼？」此時，李嘉誠回答：「心正不怕鬼。」這是來自《指月錄》，佛陀與五方天王之間的對話，佛陀手持摩尼珠，五方天王卻看不到，意思是「真正的財富，包括智慧和同理心，其實是虛而不實。」李嘉誠從而得到啟發，所以慈山寺內的觀音像呈現這個狀態。

（慈山寺Facebook照片）

（慈山寺Facebook照片）

此外，《光中回首》講述了慈山寺興建至今的歷程，以及記錄了李嘉誠興建慈山寺的初心。慈山寺一向免費提供給善信及有興趣入內人士參觀，以實際行動幫助生命中遇到困苦的人，在寧靜的環境下有所領悟。書中還記錄了李嘉誠曾因一則產後抑鬱母親輕生的新聞剪報，啟發促成慈山寺佛法心靈輔導中心。同時李嘉誠建議移除功德箱，不想讓入內參觀的信眾帶來捐款的無形壓力。

李嘉誠對於慈山寺出心出力，亦會不時到訪，有指慈山寺的後花園有防彈屋，他不時會留宿多天靜修。同時，間中在慈山寺舉行法會當天，他會親臨現場親切地跟一眾義工打招呼和合照。