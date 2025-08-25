  • 報價
25/08/2025

59歲呂頌賢肺部感染昏迷ICU搶救兩周｜太太麥景婷暗示醫療失當

#娛樂新聞 #影視娛樂 #呂頌賢 #肺部感染 #麥景婷 #ICU #細菌感染 #深切治療
Text: wong lin lin rachel

　　90年代香港演員呂頌賢近日傳出肺部受細菌嚴重感染消息，其太太麥景婷（原名麥麗紅）在社交平台形容丈夫這次患病情況是驚濤駭浪，多次出入醫院，更曾一度要入住深切治療部14日，整個人足足瘦了40磅，但文字間似暗示出現醫療失當。

 

Read more：李連杰入院接受手術，頸部留深長疤痕引發關注 向太陳嵐代好友報平安

 

　　資深演員呂頌賢的太太麥景婷，近日在社交平台透露，丈夫患病兩個多月，情況曾經相當嚴重，「『驚濤駭浪』的2個多月，生死就在一瞬間！感恩所有護持的，關心的和幫忙的!!!@呂頌賢 落機—急症室—負壓病房—出院（醫療失當）—急症室—深切治療部（危殆）—隔離病房—回家靜養—鍛鍊中….衷心勸喻每一位朋友，切記不要忙壞了身體啊！」帖文內細節在hastag中，表示丈夫肺部受細菌感染，並且沒有明顯病徵，而且擴散至多個器官，14天留在ICU內治療，整個人消瘦了差不多40磅，醫護人員聲稱個案屬罕見和嚴重。

 

 

　　事後，呂頌賢轉發麥景婷的帖文報平安，「多謝大家關心，其實我整個過程都在昏迷中，並没甚麼感覺！只是辛苦身邊的人，為我難過擔心啦！不過這次真的知道了甚麼叫死過翻生，大家真的在忙碌中都要照顧好自己身體啊。」

 

 

　　近年，呂頌賢主力在內地發展，幕前演出外也有做幕後工作。今次病發沒有明顯病徵，醫護人員則認為他有可能投入電視劇監製工作、長期廢寢忘食有關，導致身體抵抗力下降。

 

 

　　59歲呂頌賢於90年代活躍於香港娛樂圈，曾經是亞視的當紅小生，大部分劇集由他做男主角，包括《中華英雄》、《中環英雄》、《大提琴與點三八》、《槍神》、《本是同根》、《勝者為王》、《勝者為王II天下無敵》、《戲王之王》、《銀狐》、《碧血青天珍珠旗》等。另外，也曾加入無綫拍劇，又有拍過多套電影。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet.com.hk