楊采妮50歲凍齡仙氣十足，近日與友人相聚，婚姻美滿、老公有冧妻秘訣

楊采妮（Charlie）近年少在香港出席公開活動，但間中也會在街上被途人遇見。50歲的她被讚保養得宜，近日她與商台DJ雲妮見面，仍然被盛讚美得天然。與丈夫邱韶智結婚多年，至今仍然恩愛，相信生活幸福美滿，便是她的保養秘訣。

現年50歲的楊采妮（Charlie）近年甚少公開露面，婚後專注家庭生活的她，近日現身香港，再度引起網民關注，50歲的她仍然保持一貫清純風格，甚有「不食人間煙火」未被世界污染的樣貌。

楊采妮這次回港跟朋友們見面，商台DJ雲妮在社交平台上載合照，同行還有昔日在工作上的朋友們，雲妮寫道：「一直覺得采妮是我人生中的柔順劑，她的溫柔總令我感到舒服自在」。網民大讚她依然美艷，甚少出席公開活動的她，只有在朋友圈所發的照片上見到她近況。早前，她跟丈夫去歐洲旅行，在韓國轉機過境時，順道與已移居當地的台灣歌手許茹芸見面。

當時，許茹芸亦開心分享與老友合照，上載四人於首爾拍照間（Photo Booth）拍下的合影，楊采妮久未見老友，開懷大笑散發出少女味。

楊采妮於1994年認識丈夫邱韶智，二人後來一起經營形象顧問公司。不過在2003年時二人分手，及至2011年復合，並於兩年後結婚。婚後二人育有一對孖仔，楊采妮也逐漸息影，專心相夫教子。

能夠保養得宜，相信與心情有關，楊采妮婚後的生活幸福美滿，有指她跟丈夫定居於新加坡，她曾分享夫妻相處之道，她說：「我哋16歲開始認識，由筆友寫信開始，寫咗好多年。」楊采妮並覺得在人生不同的時候，總有丈夫陪伴度過高山低谷。她還表示，丈夫有一個冧妻大法：「佢好鍾意講『我愛你』，成日掛喺嘴嘅，呢個係優點。」由於楊采妮家人相處較內歛，並沒有這個愛要說出口的習慣，所以見到丈夫的表現大為受落，十分欣賞。