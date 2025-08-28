9月Netflix片單︰《今際之國的闖關者3》挑戰小丑牌；Viu宋仲基愛情劇《我的青春》；Disney+全智賢掀起《暴風圈》

9月份，Netflix有不少經典作品回顧，包括《私刑教育》和《玩命關頭》系列，動畫方面有《蠟筆小新》和《七龍珠Z》。喜歡煲劇的話，《星期三》（Wednesday）第2季已在8月上映，第二部曲亦將於9月3日上架，今次播映再度掀起話題，而客串演出的Lady Gaga亦會登場。 而Disney+則有全智賢的新作《暴風圈》，不少人都非常期待；還有宋仲基相隔8年後再拍愛情劇《我的青春》，也是話題作品。

曾經被受矚目的日本影集《今際之國的闖關者》，終於推出第3季，將會在9月尾於Netflix上架，日前發放官方海報，海報後出現一個詭異笑容的小丑牌。主角宇佐木被一名痴迷於探索死後世界的學者綁架後陷入昏迷，有栖為了拯救她，再次進入危機滿佈的「今際之國」。他與新加入的玩家們攜手再度挑戰前所未見的「鬼牌」階段，這季有更多冒死挑戰的新遊戲，面對生死訣擇，角色們會如何選擇？

至於Disney+方面，9月會有高顏值劇集推出，由全智賢、姜棟元、John Cho趙約翰主演的韓劇，集諜戰、愛情、政治原素。前王牌外交官徐聞柱（全智賢 飾），因一宗震驚全國的總統候選人遇襲案，打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。

在候選人遇害後，聞柱驚揭對方疑是北韓間諜！一個個謊言及被刻意埋藏的國家機密亦接連浮出水面，掀起牽動國際政治局勢的致命風暴！隨著聞柱逐步揭開直通美國白宮最高層的國際陰謀，致命的襲擊接踵而至，身份神秘的僱傭兵白山湖（姜棟元 飾）出現在身邊成為她的守護者。然而，當危險步步逼近，山湖能否在守護聞柱周全的同時，控制住自己因她而悸動的內心？而他的過去又隱藏著甚麼秘密？

另外，「世一」男神宋仲基回歸，相隔8年後再拍愛情電影，他夥拍千瑀嬉主演Viu Original原創年度韓劇《我的青春》，即將在9月5日首播。故事講述一對曾經支撐彼此、度過人生黑暗期的戀人，闊別多年後重逢的故事。

宣佑海（宋仲基飾）曾是風光一時的童星，後來因為成人的慾望而失去光芒、逐漸被大眾遺忘，現在他擺脫人生陰霾成為了一名小說家兼花卉設計師。他的平靜生活被初戀成濟妍（千瑀嬉飾）的出現徹底打破，曾是富家千金的濟妍一夕之間家道中落，現在身為被現實追趕的娛樂公司經紀人，她找到了宣佑海，兩人的生活因此發生巨大變化。近日劇組釋出了三段最新預告，可見宣佑海和成濟妍兩人的感情線掀起序幕。

Netflix9月上架電影：

9月1日：

《酷斯拉》

《阿姆斯特丹》

《私刑教育》

《私刑教育2》

9月2日：

《玩命關頭》

《玩命關頭2:飆風再起》

《玩命關頭3:東京甩尾》

《玩命關頭5》

《玩命關頭6》

《玩命關頭7》

9月12日：

《烏龍巴黎夢》

9月16日：

《直到黎明》

《特倫斯克勞福德》

9月18日：

《與你共度同一天》

9月26日：

《路得遇見波阿斯》

9月30日：

《器子》

Netflix9月上架劇集：

9月1日：

《七根心簡》

《蠟筆小新:第1季》

9月3日：

《星期三:第2季第2部》

9月4日：

《寶可夢 禮賓部》第1季第2部

9月5日：

《深情眼》

《家母螳螂》

《網戀詐騙復仇記》

9月9日：

《接吻生死戰》

9月11日：

《暗黑美顏》第2季

9月12日：

《妳和其餘的一切》

9月15日：

《七龍珠Z》第3季

9月17日：

《新世代廚神》

9月18日：

《黑兔》

9月19日：

《這間飯店愛搞鬼》

9月23日：

《犯罪現場 Zero》

9月25日：

《今際之國的闖關者》第3季

Disney+ 9月上架作品

9月3日

《史迪仔》Lilo & Stitch（2025）

《米奇的陰森萬聖節》Mickey's Spooky Stories

9月9日

《破案三人行》第5季 Only Murders in the Building Season 5

9月10日

《暴風圈》Tempest

《Disney Junior 艾莉奧》Disney Junior Arie

9月12日

《安德魯桑提諾：白噪音》Andrew Santino：White Noise

9月13日

《叢林求生40天》Lost in the Jungle

9月16日

《飛出個未來》第13季 Futurama Season 13

9月17日

《潛能探案組》第2季 High Potential Season 2

《My Special One》My Special One

《電音少女》Electric Bloom

9月18日

《律界狂花》第3季 Reasonable Doubt Season 3

9月19日

《點愛成金》Swiped

《攝影師伯蒂與海豚零距離》Dolphins Up Close with Bertie Gregory

《星球大戰：重建銀河之回憶碎片》 LEGO Star Wars：Rebuild the Galaxy: Pieces of the Pas

9月21日

《莉莉絲音樂節：女性之聲》Lilith Fair：Building a Mystery

9月24日

《米妮歡樂屋：星級寵物酒店》Minnie's Bow-Toons: Pet Hotel

《Marvel Zombies》Marvel Zombies（Marvel Animation）

9月26日

《濁流之爭》The Murky Stream

《CAT’S EYE – 貓眼》Cat’s Eye

《地下房客》The Man in My Basement

9月30日

《球星翻身記》Chad Powers

Viu Origina 9月上架作品：

9月13日：

《百次的回憶》

9月15日：

《申社長計劃》

已上架繼續追劇：

《紫陌紅塵》

《金子般我的明星》（逢星期一、二上架）