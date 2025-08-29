【專訪】盂蘭節靈異故事：謝雪心爆戲棚怪事，擊樂手跪拜走到戲棚、女觀眾嚎哭「多人」真相

農曆七月盂蘭節來到，鬼門關大開！每年踏入這個日子都特別多傳統習俗，還流傳了不少靈異故事。粵劇演員謝雪心在娛樂圈出名多靈異經歷，尤其是她以前做大戲時，在戲棚也會特別多事情發生。今次找來謝雪心趁盂蘭節講下昔日的靈異經驗！

謝雪心入行數十載，不論在拍劇或者做大戲都不時會有靈異經歷。她接受Etnet訪問時表示，在90年代做大戲，親身見過劇團內一位隊友「衰多口」的經歷。話說有一年，謝雪心隨團到離島一個大型神功戲的地點表演，每日約到黃昏，演員及樂手們聯同一眾工作人員，便會由渡假屋徒步行到「千斤」（行內人稱戶外戲棚的名稱），路程約15分鐘。

謝雪心回憶說：「我哋黃昏出發，天色開始暗，沿路行愈來愈煙雨濛瀧，有一日見到其中一位擊樂手一邊行，期間佢五步一拜、十步一跪，大家都覺得好古怪，點解佢要咁做，但佢一直唔肯講。」直至差不多完成所有場次演出及離開時，對方才和盤托出，謝雪心複述：「原來佢有一晚做完表演，返渡家屋途中見到交差點路口有個女仔企喺度，口多多撩女仔『做乜咁夜唔返屋企呀？使唔使陪你返去？』個女仔跟住擰轉身對住佢。擊樂手見到個女仔面貌嚇到傻咗。雖然佢無講個女仔係點樣，但大家見佢講嗰陣面都青、好驚嘅表情，大概估到女仔嘅面孔有幾好恐怖。」

謝雪心再補充有關資料，原來該處有個古老傳說，昔日有對情侶戀情被家人反對，打算一起私奔，可惜男方最後並沒有出現，該女子等得太久，由於太傷心更在該處位置樹上上吊自盡。謝雪心指相信擊樂手就在該路段遇上這名「女子」：「所以真係唔好亂講嘢，尤其是呢啲日子。」

另一年盂蘭節，謝雪心在長沙灣一個盂蘭勝會表演，當晚大型演出台下一早座無虛席，謝雪心回憶當時在表演期間，台下突然鬧哄哄還見到觀眾席上有位女觀眾突然嚎哭。表演完後，便與台上演員往後台了解事情，原來該名女觀眾感到身邊很擠迫，嚇得她很害怕！

表面上似乎並沒有異樣，謝雪心繼續詳述現場環境：「其實觀眾席兩旁，左右位置都擺放神主牌，相信是有後人進行祭祀，放了先人嘅神位喺兩旁『欣賞』演出，而嗰個女仔或者有陰陽眼，所以見到好多『人』。」

當時，謝雪心知道事情後也感到害怕，當日一如以往在後台落妝、把衣服收拾回衣箱後便與助手離開，但離開場地時，必會經過一堆神主牌，故她走過的時候不斷喃喃自語：「真係好驚呀！所以我一路行，一路講『唔好意思呀，唔好嚇我呀，我仲要做戲畀你哋睇。』」

而謝雪心另一次經歷，就是她前往上海拍攝大型博覽活動，附近地方的酒店住了很多遊客，她叮囑工作人員，不要安排她住尾房，結果當晚她被安排入住一間很大房子，自己亦慣例睡覺前，只開著了洗手間燈便睡覺。不料中途醒來見到房內所有燈亮著，甚感好奇以為自己太累忘記關燈，於是關燈後再睡，但事情卻又再重複，全房燈又再亮著，電視也開了，她開始察覺有異，心慌慌嚇得她一直盯著電掣：「我一邊睇住電掣，一邊話唔好嚇我呀，我係過客，住幾日就走，好彩之後都冇乜事發生。」她回想起來，房內的物品不齊全，相信一直沒有人打掃，亦懷疑房間一直有古怪，故不常安排客人入住，並相信是酒店空置很久的房間。