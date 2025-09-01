  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

01/09/2025

黎宣離世享年93歲，婚姻美滿、丈夫是初戀 黎姿發帖文悼念姑媽

#黎宣 #黎姿 #影視娛樂 #高宏 #娛樂新聞 #演藝人協會 #離世 #余安安 #真情 #大時代
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　資深女演員黎宣（原名：黎萱）於8月28日離世，享年93歲，消息經女兒透過演藝人協會向傳媒證實。活躍於影壇50多年的黎宣，2010年息影。近年不止一次在街上被途人認出，可惜她的身體情況一直走下坡，曾被影到用拐杖出入診所。2023年演藝人頒發「傑出演藝大獎」給她，由演藝人協會副會長余安安將獎項送到黎宣府上，當時黎宣還精神，還跟余安安相擁合照。

 

Read more：成龍貼身助手段偉倫病逝，任職15年不歡而散，「亞視永恒」忠臣同告離世

 

　　黎宣1970年加入麗的電視，之後拍過無數劇集，演活不少經典角色，當中最為人難忘有《真情》的「阿家」，成為大眾「母親」，以及《大時代》中飾演丁蟹（鄭少秋 飾）的母親賤婆婆。黎宣是「香港電影之父」黎民偉女兒，母親林楚楚是中國著名演員，尖沙咀星光大道開幕時頭兩粒星便是他們二人。堂家姐是粵語片演員黎灼灼，姪女是已淡出娛樂圈的馬黎珈而（原名：黎姿）。

 

 

　　黎宣2010年息影，在2023年獲演藝人頒發「傑出演藝大獎」。當日大會為表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，於舉行春茗時頒獎獎項，當時得獎者還有大病初癒的余慕蓮和江圖。黎宣並沒有出席春茗，由演藝人協會副會長余安安將獎項送到黎宣府上，當時還很精神，二人更相擁合照。

 

 

　　黎姿在個人社交平台發帖文悼念姑媽，並貼出惜日多張黎宣照片及合照，還寫道，「姑媽的笑容和溫暖永遠會留在我們的心中，永遠懷念妳。」

 

 

　　黎宣有一段美滿婚姻，丈夫是她的初戀男友高宏，二人同是北京表演藝術研究所的同學，1951年結婚，婚後育有三女兒。夫妻二人一同加入了廣東的「華南話劇團」做舞台劇，並做了28年。及後他們返港定居開展電視生涯，那時候黎宣拍劇，丈夫於無線藝員訓練班做主任教藝員。

 

 

　　自從2010年拍完最後一部劇集《Only You 只有您》後，黎宣淡出娛樂圈，已兒孫滿堂的她，退休後享清福，夫妻有影皆雙。2019年曾被人影到她跟丈夫行街拍拖，非常恩愛，還一起結伴去弟弟黎柱（即黎姿父親）於香港大會堂舉行首次畫展。

 

　　晚年時，黎宣因年紀大身體漸漸衰退，丈夫仍然堅持讓太太做喜歡的事，他們手拖手結伴食糖水。另外，有人曾經在將軍澳區目睹二人陪同女兒及女婿一起去旅行社攞旅遊單張；女兒也相當孝順，於本年5月有人見到黎宣在商場內歎咖啡，當時她戴帽加厚衣保暖，女兒一直守護在旁、悉心照料。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#黎宣 #黎姿 #影視娛樂 #高宏 #娛樂新聞 #演藝人協會 #離世 #余安安 #真情 #大時代
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定...

31/08/2025 10:55

貨幣攻略

現代啟示錄

28/08/2025 12:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk