《鬼滅之刃 無限城篇》登上2025年香港票房No.1！上映18日勁收7,300萬 超越《F1電影》！

「睇咗《鬼滅》未？」已經成為不少香港人的口頭禪！《「鬼滅之刃」無限城篇》自8月14日上映以來，票房屢創高峰，根據昨日（8月31日）最新的統計，電影票房已衝破7,300萬港元，打硬畢彼特的《F1電影》，正式成為2025年香港票房No.1！

除了登上今年香港票房冠軍的寶座外，《「鬼滅之刃」無限城篇》更正式晉身香港動畫電影票房史上第6位，與第5位《怪獸大學》只差百多萬，估計這幾天就可以「扒頭」！不少fans都會二刷、三刷（睇第二、三次），更有很多人等住睇4DX或MX4D（場場爆，很難買到飛！），記者估計過8千萬票房應該都無難度！順便給大家參考一下，5大香港動畫電影票房：

第一位《反斗奇兵3》（$8,936萬）

第二位《反斗奇兵4》（$8,853萬）

第三位《玩轉腦朋友2》（$8,452萬）

第四位《迷你兵團》（$7,840萬）

第五位《怪獸大學》（$7,740萬）

《「鬼滅之刃」無限城篇》正式登上今年香港票房冠軍的寶座。

睇IMAX版本，會送海報，第4星期（9月4至10日）送這款猗窩座半透明Poster，應該吸引很多fans入場！

《「鬼滅之刃」無限城篇》在香港大收旺場，在日本就更加厲害，由7月18日上映至今，入場人次超過2,110萬，票房超過299.8億日圓！打破了新海城《你的名字》251.7億日圓票房，正式躋身日本史上電影票房的三甲！留意，是所有電影的票房，不只動畫電影（日本人應該很喜歡動畫，史上最賣座的15套電影，只有第8位的《大搜查線2：封鎖彩虹大橋》是真人拍攝的電影！）！而冠軍是《「鬼滅之刃」無限列車篇》（407.5億日圓），亞軍是《千與千尋》（316.8億日圓），估計《「鬼滅之刃」無限城篇》很快便可以打破《千與千尋》的紀錄！