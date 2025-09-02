  • 報價
02/09/2025

張曼玉近距離拍攝零死角，歐洲回歸田園，爬樹展現童心

#保養 #凍齡 #影后 #張曼玉 #素顏 #香港小姐 #影視娛樂 #娛樂新聞
Text: wong lin lin rachel

　　近來，張曼玉（Maggie）在歐洲旅行曾被指疑有新歡，與一名紋身男子周圍逛街。不過她一於少理繼續享受生活，還開通了內地社交平台，分享了在波爾多的大自然生活，更與小童一起爬樹。張曼玉已經60歲仍然童心未泯，玩樂期間笑得開懷，素顏近距離拍攝無懼鏡頭下「現形」。

 

Read more：楊采妮50歲凍齡仙氣十足，近日與友人相聚，婚姻美滿、老公有冧妻秘訣

 

　　張曼玉神隱式生活，經常在外國居住，但早前Coldplay在啟德體育園開演唱會，就吸引到這個影后回港欣賞。雖然全程戴著口罩和戴上Cap 帽，但仍然是「漆黑中的螢火蟲」被觀眾認出，當日她表現興奮活躍投入看騷。

 

 

　　近來，張曼玉再於歐洲出現，早前有人在巴黎巧遇到她，而她身邊還有一位男伴同行，男子跟她同樣穿上休閒服，男子手臂露出紋身。二人並肩而行，張曼玉不時周圍張望，期間笑意盈盈，被指盡顯少女的神態。

 

 

　　張曼玉也忍不住流露童心未泯的一面，在社交平台分享於波爾多的大自然生活，她跟一位小朋友一起爬樹，似小朋友般嘻哈大笑，爬樹時更是身手敏捷；她又跟朋友在田園間散步，於大片草地上欣賞美景。張曼玉在整個過程都相當開心，難怪她自己也表示：「讓我又重新回到童年。」 之後，她又拍片回到巴黎機場，並表示起程回港。

 

 

　　已經60歲的張曼玉，一直被指保養得好，除了眼部稍為跟以往不同之外，皮膚仍然緊緻白滑，完全沒有老態。她對自己充滿自信，甚至無懼近鏡頭拍攝，展現零瑕疵的肌膚，令不少女生羨慕。她於1983年參加香港小姐，勇奪亞軍及最上鏡小姐獎項，她曾分享個人保養心得：「本身我係外省人，外省人皮膚通常都白淨少少，飲水同食水果我覺得係對皮膚最好嘅。」

 

　　同時，張曼玉也一早懂得生活的藝術，當年她在電影圈甚為吃得開時，曾一年拍12部戲，有「張一打」的稱號。拼搏時從來不嫌工作辛苦，年輕時候的格言：「趁後生要捱多啲」，忙碌過後名成利就，現時她就可以悠閒地享受生活。

 

 

